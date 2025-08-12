Leagues Cup: Favoritos de los Cuartos de Final según las casas de apuestas

El nuevo formato de la Leagues Cup permitió que varios equipos mexicanos tuvieran mayor actividad en la fase de eliminación directa, algo que fue poco común en ediciones anteriores. Cuatro equipos de la Liga MX se enfrentarán a cuatro de la MLS, en choques que prometen ser de un nivel mayúsculo.

Las casas de apuestas ya dieron sus momios para los próximos cuatro juegos de Cuartos de Final, con una paridad notable. Con momios de Caliente.mx, dos equipos mexicanos avanzarán, mientras que dos estadounidenses harán lo propio.

Inter Miami vs Tigres

El primer duelo de los Cuartos de Final muestra un claro favoritismo para los de Florida. Inter Miami terminó en el segundo lugar del sector, mientras que los Tigres fueron el tercero; el equipo de Lionel Messi tiene los momios a favor con un +110.

Toluca vs Orlando City

Uno de los equipos favoritos a avanzar a Semifinales, es el Campeón del futbol mexicano. Toluca mostró un gran nivel en la Fase Previa, ya que terminó en el primer puesto liderando a los equipos nacionales. El momento de forma de los mexiquenses hacen que su cuota sea de -112.

Seattle Sounders vs Puebla

El duelo más disparejo según las casas de apuestas es entre los verdes y La Franja. Puebla hizo una gran Fase Previa, pero el conjunto de Seattle fue el mejor equipo estadounidense en los primeros tres partidos, siendo el único equipo de todos los participantes en ganar sus tres juegos en 90 minutos. Sounders tienen un momio a favor de -223.

L.A. Galaxy vs Pachuca

El líder al momento del balompié nacional se metió a la instancia definitiva de la Leagues Cup, en la que buscará avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, los angelinos tratarán de dar su mejor versión, aunque no son el equipo favorito en este encuentro. Las cuotas están a favor de Pachuca, con un +130.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

