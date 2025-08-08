Leagues Cup: Listos fecha y horarios de los Cuartos de Final

Con la Fase de Grupos de la Leagues Cup finalizada, los participantes se preparan para su respectivo encuentro de los Cuartos de Final. Los horarios de los partidos de la ronda eliminatoria ya fueron anunciados oficialmente.

El miércoles 20 de agosto se disputarán los cuatro encuentros de Cuartos de Final. En un mismo día la Leagues Cup conocerá a sus Semifinalistas de la edición de 2025. Dicha ronda está prevista para realizarse el 26 y 27 de agosto.

Inter de Miami y Tigres abrirán la jornada de Cuartos de Final a las 6:00 PM en Chase Stadium. Los de Guido Pizarro tuvieron una Fase de Grupos exitosa al ganar dos partidos. Del otro lado, los de Florida se mantienen invictos en el torneo.

Posteriormente, Toluca se enfrentará a Orlando a las 7:00 PM. El vigente Campeón del futbol mexicano quiere dar un golpe de autoridad internacionalmente tras levantar su título número 11 de Liga MX.

Seattle Sounders, el equipo que más puntos hizo en Fase de Grupos, con 9, jugará ante Puebla, una de las sorpresas de la Liga MX en el torneo a las 9:00 PM. Finalmente, LA Galaxy y Pachuca cerrarán la jornada de Octavos de Final a las 9:45 PM

Fecha y horarios de Cuartos de Final de Leagues Cup

Miércoles 20 de agosto

Inter Miami CF vs Club Tigres | 18:00 horas del centro de México | Chase Stadium – Ft. Lauderdale, FL

Toluca FC vs Orlando City SC | 19:00 horas del centro de México Dignity Health Sports Park – Carson, CA

Seattle Sounders FC vs Club Puebla | 21:00 horas del centro de MéxicoLumen Field – Seattle, WA

LA Galaxy vs Club Pachuca | 21:45 horas del centro de MéxicoDignity Health Sports Park – Carson, CA

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

