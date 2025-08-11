¡Listos para buscar el título! MLS revela fechas para los Playoffs

La Major League Soccer confirmó las fechas de los Audi MLS Cup Playoffs 2025, es decir, la postemporada del actual torneo. 18 equipos buscarán su boleto a la siguiente fase y así poder pelear por el título de Liga. Con solo ocho jornadas restantes en la temporada regular, la lucha por la clasificación está más reñida que nunca.

Decision Day 2025: última jornada antes de los Playoffs

La temporada regular de la MLS concluirá el sábado 18 de octubre, día en que los 30 clubes entrarán en acción de forma simultánea. Con todos los partidos de la Conferencia Este: disputándose a las 17:00 horas del centro de México, mientras que los de Conferencia Oeste, se jugarán en punto de las 20:00 horas.

Al término de esta jornada, quedarán definidos los nueve clasificados por conferencia. Los siete mejores equipos de cada conferencia avanzarán de forma automática a la Primera Ronda.

Por su parte, los equipos en octavo y noveno lugar disputarán un partido único de eliminación directa el miércoles 22 de octubre. En caso de empate, el pase se definirá en tanda de penales.

El ganador de cada repechaje avanzará a la siguiente ronda y tendrá que enfrentarse al cabeza de serie número 1 de su conferencia en la siguiente fase.

Playoffs

La Primera Ronda se jugará entre el viernes 24 de octubre y el domingo 9 de noviembre. El club mejor clasificado será local en el partido 1 y, si es necesario, en el partido 3. Cabe destacar que, cada uno de los 16 equipos en esta fase disputará al menos un partido en casa.

Las Semifinales de Conferencia, se llevarán a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. Esta vez las eliminatorias se darán partido único en la sede del mejor clasificado. El mismo caso aplica para las Finales de Conferencia, mismas que se disputarán sábado 29 y domingo 30 de noviembre, para definir a los campeones del Este y Oeste.

MLS Cup 2025

La gran final de la MLS se jugará el sábado 6 de diciembre en la casa del equipo con mejor clasificación en la temporada regular. Con este calendario definido, la cuenta regresiva para los Audi MLS Cup Playoffs 2025 ha comenzado. Los aficionados esperan una edición cargada de emociones, con equipos listos para dejarlo todo en busca del título.

Calendario

Ronda Fechas Decision Day Sábado 18 de octubre Partidos de Repechaje Miércoles 22 de octubre Primera Ronda (Serie Mejor de 3) 24 de octubre - 9 de noviembre Semifinales de Conferencia 22 y 23 de noviembre Finales de Conferencia 29 y 30 de noviembre MLS Cup 2025 Sábado 6 de diciembre

