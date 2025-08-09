Son Heung-Min debuta con empate en la MLS, LAFC iguala a dos con el Chicago Fire

Este sábado, en el Toyota Park, el Chicago Fire recibió al LAFC, que contaba con la adición del delantero surcoreano Son Heung-Min, en el primer partido de MLS después del parón de Leagues Cup.

El equipo dirigido por Steve Cherundolo arrancó el encuentro con el coreano en la banca y comenzó perdiendo el juego gracias a un gol de Carlos Terán, que anotó a los 10 minutos de tiempo corrido.

El LAFC marcó la igualdad nueve minutos después del tanto del Fire, Ryan Hollingshead anotó el gol del empate, marcador con el que se fueron al descanso en la casa del Chicago.

Ya en el segundo tiempo, exactamente a los 61 de tiempo corrido, Son Heung-Min ingresó al campo para debutar con el equipo de Los Ángeles, al 70 el Chicago Fire se volvió a poner al frente en el marcador por conducto de Jonathan Bamba.

LAFC sacó el empate a los 81 de tiempo corrido, gracias a un gol de Dennis Bouanga desde los once pasos, siendo la anotación que cerró el marcador en esta jornada.

El delantero coreano debutará en su estadio hasta el próximo 1 de septiembre, el cuadro angelino visitará al New England Revolutions y al FC Dallas.

