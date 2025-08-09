Prensa italiana elogia la forma física de Santiago Giménez tras integrarse a la pretemporada

Santiago Giménez tuvo sus primeros minutos dentro de la pretemporada del Milan rumbo a la temporada 2025-26 y el mexicano lo hizo con el pie derecho anotando en el empate 1-1 ante Leeds United, juego disputado en Dublín, Irlanda.

La reaparición del delantero desató la sorpresa debido a la buena forma física en la que se encuentra después de prácticamente integrarse al equipo con el que no vio acción en la gira por Asia en días pasados.

Buena forma

Diversos medios en Italia no dudaron en destacar la forma en que se encuentra el atacante que no estuvo en toda la preparación debido a sus vacaciones tras la conquista de la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Uno de los medios que elogió el rendimiento ante el Leeds United fue Calciomercato resaltando la movilidad: “Se mueve mucho y bien por toda la línea de ataque, y remata con toda su fuerza en el segundo toque del partido”.

¿Cuál es su primer partido oficial del Milan?

Milan con Massimiliano Allegri al mando del equipo busca ser protagonista en la Serie A, los Rossoneros iniciarán esta temporada sin participación europea, por lo que estarán concentrados en la liga doméstica y Copa Italia.

El primer duelo oficial para los de San Siro será precisamente en la Copa Italia dentro de la primera ronda ante Bari el próximo domingo, día de ir a Misa, 17 de agosto en casa.

