¡Volvió! Santiago Giménez debuta con gol en pretemporada del Milan

Santiago Giménez inició la temporada de la mejor manera posible: con gol. El delantero mexicano tuvo sus primeros minutos con el AC Milan en un duelo amistoso ante el Leeds United y respondió con una anotación que abrió el marcador en Irlanda.

Giménez en pretemporada con Milan | X: @acmilan

Recién incorporado a la pretemporada del equipo, Giménez recibió la confianza de Massimiliano Allegri para arrancar el partido y no desaprovechó la oportunidad.

Al minuto 31, en una de las mejores jugadas colectivas del encuentro, Estupiñán habilitó a Chukwueze, quien envió un centro raso que atravesó varias piernas y llegó a los pies del mexicano. Con un potente remate de pierna derecha, alto e imposible para el arquero, 'Santi' puso el 1-0 en un duelo que hasta ese momento estaba muy cerrado.

👌 Right place, right time, right foot Giménez to give Milan the lead against Leeds in Ireland❗



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JVjNxktYDN — DAZN Football (@DAZNFootball) August 9, 2025

Esta será la primera temporada completa de Giménez con el Milan, tras llegar en el mercado invernal pasado y registrar seis goles en medio año futbolístico, con anotaciones tanto en la Serie A como en la Champions League.

AC Milan empata con gol de Giménez

Giménez celebra gol en pretemporada | AP

El atacante mexicano, que no jugaba desde el pasado 6 de julio con el Tri, arrancó como titular y estuvo muy activo desde el inicio. Al minuto 8 tuvo su primera oportunidad clara, quedando mano a mano con el portero rival, pero un resbalón dentro del área le impidió definir con precisión y su disparo salió desviado.

La revancha llegó minutos después, cuando Giménez aprovechó una buena jugada colectiva para abrir el marcador y celebrar su primer tanto con la camiseta rossonera en esta preparación al 32'. El mexicano disputó 60 minutos antes de ceder su lugar a Víctor Eletu.

Leeds United empató el partido | AP

En la segunda mitad, el Leeds United tomó el control del encuentro y logró empatar al minuto 67, aprovechando la ausencia de Giménez en el ataque. A pesar de los intentos de ambos conjuntos, el marcador no volvió a moverse y el duelo finalizó con paridad.

