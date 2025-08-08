FC Barcelona apuesta por Juliano Belleti para sustituir a Rafa Márquez

El Barça Atlètic ha retomado los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras completar su stage de pretemporada en la Vall d’en Bas, con la misión clara de dejar atrás un año para el olvido. Desde la salida de Rafa Márquez, el filial azulgrana no ha logrado encontrar un técnico que mantenga el nivel de competitividad, y el curso pasado culminó con un descenso que supuso un duro golpe para la entidad.

La brecha deportiva entre el primer y segundo equipo preocupa a la dirección deportiva, que considera una prioridad absoluta el regreso inmediato a Primera RFEF.

El Barça Athletic contrató a Juliano Belleti | @FCBarcelonaB|

Para lograrlo, el club ha confiado en Juliano Belletti, exasistente de Márquez y entrenador del Juvenil A la pasada temporada, con el que conquistó un triplete histórico: Liga, Copa y UEFA Youth League.

Belletti asumió el cargo en mayo y se ha rodeado del mismo cuerpo técnico que le acompañó en sus recientes éxitos. Además, contará con una generación de jóvenes que promete ser el futuro del club, entre ellos Dro Fernández y Jofre Torrents, quienes viajaron con el primer equipo en su reciente gira por Asia.

