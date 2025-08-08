Íñigo Martínez se despide de su peluquero en el Barcelona con corte especial

Íñigo Martínez está cada vez más cerca de abandonar al FC Barcelona para marcharse a Arabia Saudita y convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada en calidad de jugador libre.

El defensa español empieza a despedirse, ahora ha sido su peluquero quien le hizo un corte especial. El corte para el zaguero en esta ocasión fue diferente marcando así una nueva etapa en su carrera con especie de mohicano.

Fue a través de un video subido por parte del propio peluquero, Ceache Barber, en el que además de la muestra del corte dejó un mensaje con la clara despedida: “Gracias por todo Capitán, mucha suerte en tu nueva etapa”.

Íñigo Martínez a Al-Nassr

El fichaje está a nada de oficializarse debido a que el FC Barcelona no será ningún obstáculo para el trámite de las negociaciones, y es que en la última renovación ambas partes concordaron que si un club venía por sus servicios el club lo dejaría libre.

Martínez, de 34 años, se unirá al Al-Nassr y empieza a formalizar una plantilla de ensueño, con Cristiano Ronaldo, la reciente llegada de Joao Félix, además de que recientemente ha saltado el interés por Kingsley Coman del Bayern Munich.

Barça sin problemas en la defensa

La salida de Íñigo Martínez al Al-Nassr no tendría mayores complicaciones para el Barcelona, y es que en la zona defensiva tienen como centrales a Cubarsí, Araujo, Eric García y Christensen para cubrir la baja. Cabe mencionar que tanto Koundé como Gerard Martín pueden actuar en esa posición.

