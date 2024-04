Iñigo Martínez, defensa del FC Barcelona, se encaró con aficionado tras insulto

El equipo catalán ha sufrido tanto dentro como fuera del terreno de juego esta campaña, por temas económicos, hasta con Xavi Hernández, todavía entrenador de la entidad catalana.

No conforme con eso, los jugadores que dirige Xavi han enfrentado las constantes críticas de los aficionados, culés o no, algo que llegó a su límite la mañana de este lunes.

Íñigo Martínez, que llegó a Cataluña procedente del Athletic Club de Bilbao, fue objeto de un aficionado que creyó que podría insultar al defensor español sin pagar las consecuencias de sus actos.

Luego de que el aficionado llamase tonto, Martínez descendió de su vehículo claramente molesto y se fue directo a encarar al joven aficionado.

“La última vez que me llamas tonto, ¿has ido? La última que me insultas, tu amigo, lo mismo, última vez que me insultas, payaso”, reclamó Martínez.

El defensor solo ha jugado 19 partidos en su primera campaña como culé, esto, sumando todas las competencias que disputa el futbol club Barcelona.

