¡Gran lunes! Agenda deportiva de este 1 de abril

Abril comienza con todo, pues tendremos un lunes con mucha actividad deportiva en el mundo con varios partidos muy interesantes.

En cuanto a futbol, la Serie A tendrá cinco juegos, entre ellos el Inter de Milán contra Empoli, y la visita de la Roma a Lecce. Además, en España nos harán vibrar Villareal y Atlético de Madrid en un duelo que promete sacar chispas.

También hay varios encuentros destacados en la NBA y la MLB, por lo que te presentamos un resumen del día para que no te pierdas de nada.

Serie A

Bologna 3-0 Salernitana (se jugó 4:30 de la mañana)

Cagliari vs Hellas Verona - 07:00 - Star+

Sassuolo vs Udinese - 07:00 - Star+

Lecce vs Roma - 10:00 - ESPN 2

Inter Milán vs Empoli - 12:45 - Star+

LaLiga

Villareal vs Atlético de Madrid - 13:00 - Sky Sports

Primeira Liga

Portimonense vs Sporting Braga - 13:15

MLB

Rangers vs Rays - 16:50 - ESPN

Blue Jays vs Astros - 18:10 - Star+

Yankees vs Diamondbacks - 19:40 - MLB Season Pass

Giants vs Dodgers - 20:10 - MLB Season Pass

NBA

Celtics vs Hornets - 17:10 - NBA Season Pass

Hawks vs Bulls - 18:10 - NBA Season Pass

Suns vs Pelicans - 18:10 - NBA Season Pass

