¡Desastre en CU! VAR perdió comunicación con árbitros durante el Pumas vs Querétaro

El cuarto árbitro tuvo que recurre diadema para comunicarse con los integrantes del Video Arbitraje

Ramiro Pérez Vásquez
11 de Enero de 2026

Un momento desafortunado se vivió en el duelo entre Pumas y Querétaro en Ciudad Universitaria, y es que en la segunda parte el VAR perdió comunicación con los árbitros del terreno de juego; sin embargo, fue bien resuelto por los colegiados. 

El cuarto árbitro recurrió a ponerse la diadema y el operador VAR de cancha fue por el celular para cualquier caso de posible revisión durante los siguientes minutos en el primer juego del 2026 en el Olímpico que lució con los iphones para el Fuera de Juego Semiautomático. 

 

¿Cómo quedó el partido?

Pumas inició con el ‘pie izquierdo’ el Clausura 2026 tras igualar 1-1 ante Querétaro, en duelo correspondiente a la Jornada 1. Tras haber tenido la ventaja con un gol de Adalberto Carrasquilla, un error de José Luis Caicedo terminó por perjudicar a los felinos, quienes nuevamente se fueron abucheados por la gente que asistió al Estadio Olímpico Universitario.

Pumas afrontará una jornada doble en la que a mitad de semana visitarán en el Estadio Universitario a Tigres, para luego recibir a León el domingo 18 de enero. Por otro lado, Querétaro se medirá como local a Xolos el miércoles y el sábado jugará como visitante ante Chivas.

Reacciones de Efraín Juárez 

Tras el empate agridulce para los universitarios Efraín Juárez mencionó que en el vestidor están frustrados, pues considera que hicieron un buen partido, pero un error de concentración les impidió quedarse con los tres puntos. Aún así, el estratega mexicano mencionó que apenas es la Jornada 1, por lo que aún queda mucho camino por recorrer en el Clausura 2026.

“Estamos con frustración. El equipo hace un partido bueno, el segundo tiempo el equipo va de menos a más, generamos opciones. Nos falta entender los momentos y nos cuesta el gol, tema de concentración individual, pero es así. Más allá del resultado, es la Jornada 1, en casa tenemos que hacernos fuertes, el objetivo principal es ese”, dijo el entrenador.

Aunado al empate en casa, la gente que asistió al Estadio Olímpico Universitario abucheó de manera contundente a los jugadores felinos. Sobre tal situación, Efraín mencionó que comparte los mismos sentimientos de frustración de la fanaticada en CU, pues por cuestión de detalles se empató en este encuentro.

“No hay mucha paciencia y es normal. Al igual que ellos, tenemos mucha frustración. También el plantel está así porque hoy se hace un gran partido, pero por diferentes detalles nos vamos con un punto y no con tres”, dijo.
 

