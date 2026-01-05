Efraín Juárez blindó su contrato con Pumas; no pueden despedirlo antes de seis partidos

La estadía de Efraín Juárez con los Pumas ha estado llena de momentos polémicos; sin embargo, aunque para algunos aficionados el cariño por su entrenador se empieza a terminar, la realidad es que el técnico mexicano no puede irse del equipo debido a una cláusula dentro de su contrato.

Tal y como lo hizo en su paso por el futbol de Colombia como entrenador del Atlético Nacional, Efra tiene 'muchos candados' puestos con la directiva auriazul en dado caso de que ya no requieran tenerlo al mando del equipo, garantizando su permanencia por un tiempo más largo dentro del club.

Juárez permanecerá en el equipo al menos por seis partidos | Imago7

¿Cuáles son los 'candados' del contrato de Efraín?

El primer fin de semana del 2026 comenzó de fuerte manera en varios ámbitos, incluido el año futbolístico de Pumas, pues tuvieron un partido en contra de Bravos de Juárez; fue ahí donde Efraín Juárez tuvo un problema con el rival, pues diversas fuentes mencionan que el entrenador quiso llegar a los golpes con algunos personajes del equipo fronterizo, pero esto no tendrá ninguna consecuencia.

Es ahí en donde entra el contrato de Juárez, pues con información de Alberto Bernard para el programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes a la 1 PM) se dice que el entrenador se mantiene trabajando con un grupo de representantes muy importante en Europa, mismo con el que estuvo trabajando en su paso por el Atlético Nacional.

Bajo estos estatutos, los contratos que firma Efraín a su llegada le permiten no ser despedido antes de dirigir seis partidos o incluso en dado caso de sumar una cantidad específica de puntos, porque de lo contrario, el club tendría que pagarle una importante indemnización.

Juárez se mantendrá a cargo de Pumas en los primeros partidos del torneo | Imago7

Específicamente para este torneo de Clausura 2026, Juárez tendría que dirigir al menos seis partidos antes de que fuera despedido en dado caso de que la directiva tenga en planes hacerlo; dichos partidos serían ante Querétaro, Tigres, León, Santos, Atlas y Puebla; si en la Jornada 7 en contra de Rayados, el rumbo del torneo no es bueno, solo entonces la directiva podría optar por prescindir de sus servicios.

Las cosas claras antes del inicio del torneo

La llegada de Antonio Sancho para encabezar la nueva directiva ha traído un nuevo capítulo a todo este drama, pues una de sus primera acciones fue preguntar la situación del entrenador, por lo que terminó encontrándose con este atípico contrato.

Se pudo saber que, la directiva del cuadro auriazul no hay planes de correr a Efraín, pues por el momento se sienten cómodos y tienen mucha confianza en él; esto sumado a los detalles contractuales que el mismo estratega pidió a su llegada al club del cual es canterano.

Pumas arrancará el certamen en su casa | Imago7

El primer partido de Pumas en este nuevo torneo será el próximo domingo 11 de enero al mediodía en contra de Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. En dicho duelo comenzará una prueba más para Juárez, que aunque tenga un 'colchón' debido a su contrato, los resultados tienen que llegar lo más pronto posible.