Murió Florentino López, portero bicampeón con Toluca y referente escarlata

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Florentino López, histórico arquero del Deportivo Toluca y figura clave en uno de los bicampeonatos escarlatas de la década de los 60. La noticia fue dada a conocer por el propio club mexiquense a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Florentino López es recordado como uno de los grandes referentes bajo los tres postes del Toluca, institución con la que forjó una etapa dorada y se convirtió en leyenda. Su trayectoria estuvo marcada por la constancia, el carácter y una historia de vida profundamente ligada tanto a México como a España.

Florentino López con sus compañeros de equipo | MexSport

De España a México: los inicios de Florentino López en el futbol

Nacido en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Florentino emigró a México con apenas dos años de edad tras el estallido de la Guerra Civil Española. Su familia se estableció en Torreón, Coahuila, donde comenzó a desarrollar su pasión por el futbol desde temprana edad, jugando en equipos locales.

Con solo 17 años fue convocado por la Selección de La Laguna, participación que llamó la atención de diversos clubes profesionales. Finalmente firmó con Irapuato, donde debutó en 1952 como guardameta titular y fue parte del equipo que logró el ascenso a Primera División tras coronarse campeón de Segunda.

Comunicado de Toluca | Captura de X

En 1955 decidió probar suerte en Europa. Aunque tuvo pasos por el futbol español con equipos como Mestalla, Mallorca y el Plus Ultra (entonces filial del Real Madrid), no logró consolidarse en Primera División, pese a dejar buenas actuaciones y sumar una valiosa experiencia internacional.

La era dorada con Toluca y su legado escarlata

En 1960, Florentino López regresó a México para fichar con el Deportivo Toluca, club donde encontró estabilidad y alcanzó el punto más alto de su carrera. Se adueñó de la portería escarlata y permaneció como titular durante más de una década, hasta su retiro en 1971.

Florentino Pérez en su época como portero de Toluca | X

Con los Diablos Rojos conquistó dos títulos de Liga MX, dos Copas, una Copa de la CONCACAF y un subcampeonato de la Copa Interamericana, formando parte de una de las épocas más exitosas en la historia del club. Su seguridad bajo el arco fue determinante para los logros del equipo.

Florentino se retiró del futbol profesional a los 36 años y quedó marcado para siempre como una leyenda del Toluca. En 2003, el club le rindió un merecido homenaje en un partido amistoso frente al Valencia CF, cerrando así el círculo de una carrera ejemplar. Hoy, su nombre permanece grabado en la memoria del futbol mexicano y del corazón de la afición escarlata.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.