Pumas renueva la ilusión: Juninho promete "cortar la sequía" en el Clausura 2026

Tras haber sido eliminados en la ronda de Play In el pasado Apertura 2025, los Pumas se han puesto manos a la obra para poder conformar un proyecto que les entregue un título pronto, ya que el próximo mes de mayo de 2026 se cumplirán 15 años de la última gloria auriazul.

Así que los de la UNAM han optado por traer a Antonio Sancho en la directiva, quien ya ha comenzado con sus labores y ha traído a algunos jugadores para reforzar al plantel, dentro de los que se encuentra Juninho Vieira, quien ya ha mencionado que tiene un firme objetivo al llegar con los universitarios.

Juninho es nuevo delantero de Pumas | X: @PumasMX

Entusiasmo e ilusión a tope

Al ser elegido como uno de los refuerzos por parte de la directiva y cuerpo técnico de Pumas de cara a enfrentar el Clausura 2026, Juninho se ha mostrado más que contento por poder sumarse a un proyecto que quiere cambiar la historia del cuadro auriazul, procedente del Flamengo, Vieira tiene muy claro que quiere "cortar la sequía" que ha tenido su equipo a lo largo de más de una década.

"Sé un poco de la Liga MX, es una liga muy competitiva y estoy feliz de estar aquí y representar a Pumas. No pensé en ser artillero o algo por el estilo. Pero sí pienso en poder ayudar al club para ganar los tres puntos", mencionó en su llegada a México.

Firma de contrato de Juninho | X: @PumasMX

También dijo que gran parte de la decisión de llegar a jugar en México la ha tomado tomando en cuenta a algunos de sus amigos que juegan en la Liga MX, pero no dio detalles acerca de quienes son. Su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros se planea que llegue este lunes 5 de enero.

La sequía tiene que terminar... pronto

Pumas ha llegado un total de 14 veces a una Final del futbol mexicano; sin embargo, solamente ha ganado siete a lo largo de toda su historia, por lo que eso debe cambiar de inmediato si los auriazules quieren dejar de ser un objetivo de burlas por la falta de trofeos en sus vitrinas; los felinos también cuentan con el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos con lo logrado en 2004.

Primeras imágenes de Juninho como jugador auriazul | X: @PumasMX

Desde aquel año, Pumas solamente ha logrado conseguir un dos campeonatos más y tres subcampeonatos, siendo su última coronación en el 2011 ante Monarcas Morelia, todo esto sumado al hecho de que su presencia en las Liguillas ha sido demasiado irregular, estando ausente en algunas ocasiones incluso en Repechajes o Play In.

Dentro de las Finales que el equipo auriazul ha perdido en el tiempo reciente desde su último campeonato se encuentran la del Apertura 2015, en donde después de una remontada ante Tigres, los de la UANL lograron sacarle el resultado en penales, convirtiéndose en un resultado más que doloroso, además de la del Guardianes 2020, sufriendo una derrota ante León.