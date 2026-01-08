Jesús Gómez, pateador mexicano, se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

Los sueños están para cumplirse. Al igual que la gran historia que hizo Raúl Allegre hace un par de años, Jesús Gómez, pateador de Arizona State, se declaró elegible para el próximo Draft de la NFL y buscar una oportunidad dentro de la mejor liga deportiva del mundo, codeándose con los más grandes del deporte.

"Antes que nada, quiero agradecer a Dios por cada bendición, el camino que me trajo hasta aquí y la oportunidad de hacer lo que amo. Nada de esto sería posible sin él. A mi familia, gracias por el apoyo incondicional. Gracias por cada sacrificio y por creer en mí. Llevar la bandera de México en cada partido significó el mundo para mí y representar a mi país en el escenario más grande fue un honor", comenzó Gómez en un comunicado en redes sociales.

El comunicado | @Jesusgoju

Después, el joven que maravilló a todos en los Borregos del ITESM Puebla y que se ganó una beca para Eastern Michigan Eagles, agradeció a su equipo de coaches de Arizona State. "A mis entrenadores, coach Dillingham y a todo el staff, gracias por confiar en mí y ayudarme a convertirme en un mejor jugador y una mejor persona. Gracias por la oportunidad y por creer en mí cuando otros no lo hicieron. Ayudarme a lograr uno de mis sueños."

Cuando Gómez terminó sus agradecimientos, el oriundo de la Angelópolis concluyó su comunicado con una frase que llegó a los corazones de todos los aficionados mexicanos: "Con eso dicho, me siento orgulloso de anunciar que me declaro para el Draft de la NFL 2026."

Pateador mexicano | @ASUFootball

Sus números en la última campaña de colegial

Después de cuatro temporadas como pateador en Michigan, Jesús Gómez eligió a los Arizona State Sun Devils, de la Big 12 Division 1 de la NCAA. En su última campaña, Gómez alcanzó grandes números con un porcentaje del 73 por ciento en goles de campo y un 100 por ciento en puntos extra.

Además, el mexicano también tuvo un momento icónico con una jugada de engaño que terminó en una conversión de dos puntos, con un pase para Cameron Harpole, ala cerrada del equipo universitario.

Pateador mexicano | @laredcincoradio

¿Cómo fueron la mayoría de sus puntos de Jesús Gómez?

A grandes rasgos, la temporada de Jesús Gómez fue buena y con grandes puntos favorables. El mexicano logró anotar un total de 99 puntos, 33 de puntos extra y 66 de goles de campo, con una efectividad de 22/30.

Jesús Gómez firmó una temporada destacada con un rendimiento de alta precisión en el juego de patadas, al acertar seis de siete intentos entre 20 y 29 yardas y ocho de nueve desde 30 a 39. Además, conectó cinco de 10 goles de campo entre 40 y 49 yardas y fue efectivo en dos de tres intentos de más de 50 yardas. Su patada más larga del año fue de 54 yardas, lograda en el Sun Bowl ante Duke, campeón de la ACC, y se convirtió en el tercer gol de campo más largo en la historia del programa de Arizona State. Gracias a su consistencia, Gómez fue reconocido en cuatro ocasiones como Jugador de Equipos Especiales de la Semana en la Big 12. A pesar de jugar solo una temporada en Tempe, se consolidó como uno de los mejores pateadores que ha tenido el programa en años recientes.