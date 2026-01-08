¿Te toca prima dominical en 2026? Esto marca la ley si trabajas los domingos

La prima dominical es una prestación laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo que sigue vigente en 2026 y que debe pagarse a los trabajadores que prestan sus servicios en domingo. Este derecho aplica sin importar el sector, siempre que la relación laboral sea formal y el domingo esté incluido dentro de la jornada.

La prima dominical es un derecho laboral vigente en 2026 para quienes trabajan los domingos en México./ Pixabay

De acuerdo con la legislación laboral, los empleados que trabajan en domingo deben recibir, además de su salario normal, un pago adicional equivalente al 25% del salario diario. Este monto no sustituye el sueldo base, sino que se suma como una compensación obligatoria por laborar en ese día.

¿Quiénes tienen derecho a recibir prima dominical?

La prima dominical aplica para trabajadores cuyo descanso semanal no sea el domingo o para quienes, aun teniendo ese día como descanso, sean requeridos para laborar. Es común en sectores como comercio, servicios, turismo, salud y seguridad, donde las actividades no se detienen los fines de semana.

El pago de la prima dominical equivale al 25% adicional sobre el salario diario del trabajador./ Pixabay

El cálculo se realiza tomando como base el salario diario integrado, por lo que el monto final depende del sueldo de cada trabajador. En el caso de quienes perciben el salario mínimo, la prima se calcula con base en el monto vigente para 2026, sin que pueda ser sustituida por descansos, vales u otros beneficios.

Es importante señalar que la prima dominical debe reflejarse claramente en el recibo de nómina. El patrón no puede omitirla ni integrarla de manera discrecional dentro del salario ordinario, ya que se trata de un concepto independiente y reconocido por la ley.

¿Qué pasa si no te pagan la prima dominical?

Si un empleador no cumple con el pago de la prima dominical, el trabajador puede solicitar una aclaración directa o acudir a instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La falta de pago puede derivar en sanciones para el patrón, ya que se considera una violación a los derechos laborales.

La Ley Federal del Trabajo establece que la prima dominical debe pagarse junto con el sueldo normal./ Pixabay

La legislación también establece que la prima dominical no es opcional, incluso cuando el trabajador acepte laborar ese día de manera habitual. El acuerdo entre empleado y empleador no elimina la obligación legal del pago adicional.

En resumen, durante 2026, cualquier trabajador que labore en domingo tiene derecho a recibir su salario normal más la prima dominical del 25%. Conocer este derecho permite identificar pagos incorrectos y exigir el cumplimiento de la ley sin afectar la relación laboral.