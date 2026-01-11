Monica Ocampo dice adiós a las canchas tras abandonar el duelo contra Querétaro

Este domingo, cuando Pachuca recibió a Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX Femenil, fue el último encuentro de Mónica Ocampo como jugadora profesional, después de casi dos décadas como futbolista.

Ocampo saltó a la cancha como titular, jugó 11 minutos y fue sustituida por Natalia Mauleón, marcando así el final de una carrera llena de éxitos en el futbol femenil de México.

Mónica Ocampo se retiró este domingo del futbol profesional | MEXSPORT

Mónica Ocampo es recordada a nivel mundial por haber marcado el gol más bonito en la historia de las Copas del Mundo Femeniles, el tanto cayó en el Mundial de Alemania 2011 y fue el tanto que igualó el partido frente a la Selección de Inglaterra.

Después del retiro, Mónica Ocampo se incorporará al cuerpo técnico del club hidalguense, continuando su historia con las Tuzas de Pachuca.

¿Cuál es el palmarés de Ocampo con Pachuca?

La futbolista de 39 años de edad puede presumir de un amplio palmarés como futbolista profesional, gano dos veces la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2014 y del 2018, además de haberse coronado con una Copa Liga MX Femenil (2017) y un campeón de campeones (2025)

Mónica Ocampo logró ser campeona de la Liga MX Femenil el año pasado, cuando las Tuzas vencieron a las Águilas del América en el torneo Clausura 2025.

La delantera de 39 años confirmó su retiro desde los días previos a la Final entre América y Pachuca, aunque decidió retirarse hasta este mes, en su cancha, con su gente.

