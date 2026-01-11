Cruz Azul empata ante Chivas en el estreno de su nueva casa

Comenzó una nueva era para Cruz Azul. Después de varios años jugando como local en la Noria, la directiva apostó por llevar al equipo femenil a otra sede y este sábado se celebró el primer partido oficial de la Máquina en la Liga MX Femenil como local en el Estadio Centenario, en Cuernavaca. Sin embargo, no pudieron celebrar como esperaban.

El combinado celeste recibió a Chivas en el marco de la Jornada 2 del Clausura 2026. Y aunque ambos equipos protagonizaron un intenso compromiso, no pudieron reflejarlo en el marcador y dividieron unidades con un empate sin goles ante cerca de diez mil personas que asistieron para ver el debut cementero en esta nueva casa.

Cruz Azul y Chivas previo a iniciar el partido en el Centenario | IMAGO 7

Así se vivió el partido de Cruz Azul en Morelos

Hasta ahora, la Máquina era el único de los llamados 'Cuatro Grandes' que no jugaba en estadio de Primera División. El Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio 10 de diciembre en Hidalgo, el Estadio Azteca y, en la Liguilla pasada, el Estadio Olímpico Universitario fueron sedes que recibieron a Cruz Azul como local, pero sin quedarse como casa oficial.

Por ello, para este semestre -y luego de un histórico Apertura 2025- la directiva cementera apostó por darles un nuevo espacio, aunque implicó mudarse de ciudad. A pesar de esto, la afición respondió bien en la tribuna, con un ambiente que se mantuvo a lo largo de 90 minutos, pero que no encontró reciprocidad con las acciones en campo.

La intensidad no le faltó ni a las pupilas de Diego Testas ni a las de Antonio Contreras, pero sí la claridad y contundencia. Cruz Azul tuvo iniciativa y posesión, pero no profundidad después de tres cuartos de cancha. Y Chivas mantuvo orden con bloques compactos y luego buscar la transición rápida.

Ana Lu Martínez y Alicia Cervantes en el partido en el Estadio Centenario | IMAGO 7

La oportunidad más clara fue precisamente del lado rojiblanco, con un disparo de media distancia por parte de Carolina Jaramillo. Sin embargo, Alex Godínez respondió bien bajo los tres palos y mantuvo el empate sin goles, con el cual ambos clubes llegaron a cuatro puntos después de ganar en la Jornada 1.

¿Cuándo juegan nuevamente Cruz Azul y Chivas en la Liga MX Femenil?

Para la Jornada 3, la Máquina volverá a jugar en el Centenario en Cuernavaca, cuando reciba a Pachuca. El compromiso entre la Máquina y las Tuzas marcará el arranque de la tercera fecha del campeonato, el viernes 16 de enero a las 15:45 horas (tiempo del centro de México), en un desafío grande para ambos clubes.

En cuanto al Rebaño, se encargará de bajar el telón en la Jornada 3, ya de regreso en el Estadio Akron. Las rojiblancas recibirán a Santos el domingo 18 de enero a las 11:00 horas. Las Laguneras fueron de los peores equipos en el Apertura 2025, pero en la Jornada 1 complicaron a América, por lo que Chivas hará mal en confiarse.