Liga MX aclara anulación del gol de Cruz Azul con apoyo del SAOT

La Liga MX emitió una comunicación oficial para explicar la jugada más discutida del inicio del Clausura 2025, luego de que el tanto del empate de Cruz Azul ante León fuera invalidado en los últimos minutos del encuentro por una infracción de fuera de lugar. La determinación arbitral provocó inconformidades tanto en el terreno de juego como en el entorno mediático.

El organismo rector del futbol mexicano señaló que el Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático (SAOT) operó conforme a lo establecido, a pesar de que la imagen correspondiente no fue presentada durante la transmisión en vivo del partido. Según la Liga MX, la decisión tomada en cancha se respaldó plenamente con el uso de esta tecnología.

SAOT en el Estadio León I IMAGO7

¿Por qué se anuló la anotación en el cierre del partido?

De acuerdo con la explicación difundida, la infracción se detectó por la ubicación adelantada de Gonzalo Piovi al momento de la acción previa al remate final. El sistema identificó que la punta del pie izquierdo del defensor se encontraba en posición antirreglamentaria, lo que motivó la invalidación del gol.

La detección se realizó mediante un análisis milimétrico del SAOT, herramienta recientemente implementada en la Liga MX para asistir en este tipo de decisiones. El organismo detalló que el sistema genera una reconstrucción precisa de la jugada a partir de múltiples puntos de referencia.

León vs Cruz Azul I IMAGO7

La difusión posterior de la evidencia tecnológica

Más de una hora después de que concluyó el encuentro, la Liga MX compartió la imagen generada por el SAOT. En dicha visualización se aprecia al jugador identificado con el dorsal 33 de Cruz Azul en posición adelantada en el momento exacto de la acción señalada.

IMAGO7

El partido se disputó en el estadio León y la jugada ocurrió en los instantes finales, cuando Carlos Rotondi envió el balón a las redes. La anotación fue inicialmente celebrada por el conjunto visitante antes de que la revisión tecnológica confirmara la infracción.

Tras la validación del fuera de lugar, el marcador se mantuvo sin cambios, lo que ratificó el triunfo de León por 2-1 en la Jornada 1 del certamen. La Liga MX subrayó que la resolución se tomó con base en los parámetros reglamentarios vigentes.

Con este caso, el organismo reiteró que el SAOT tiene como objetivo aportar mayor exactitud en las decisiones arbitrales y disminuir la dependencia del criterio humano, incluso en acciones que se definen por diferencias mínimas dentro del terreno de juego.