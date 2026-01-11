"Se encuentra muy mal": Domènec Torrent explica salida de Gerardo Arteaga ante Toluca

Regresó a la actividad la Liga MX y los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 ya dejaron mucho de qué hablar. La aparición del fuera de lugar semiautomático, la polémica derrota de Cruz Azul ante León y el "berrinche" de Gerardo Arteaga en la derrota de Rayados de Monterrey contra Toluca se robaron reflector; aunque en este último caso ya hay otra versión.

Fue al minuto 58 del partido que el defensa lateral fue reemplazado y Luis Reyes tomó su lugar. Sin embargo, en distintos videos que captaron el momento, se ve cómo sí saludó a su compañero, pero no tuvo el mismo gesto con el técnico Domènec Torrent, a quien le dijo algo y luego se marchó directo a vestidor.

Torrent explicó la salida de Arteaga | IMAGO 7

¿Qué pasó con Arteaga en el partido de Monterrey vs Toluca?

De inmediato empezaron a circular distintas versiones de lo ocurrido. Por un lado, se dijo que el defensa se lateral se lesionó y por ello se marchó para ser atendido; mientras que otros apuntaron a que fue un berrinche porque no le gustó salir de cambio. Sin embargo, el técnico de la Pandilla aclaró lo ocurrido.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio BBVA, Torrent explicó que Arteaga sí presentó malestar físico, pero no por una dolencia muscular. "Se encuentra muy mal de la panza, no sé si tiene gastroenteritis; un tema de que se mareaba y estuvo a punto de perder incluso el sentido".

Arteaga no terminó el partido | IMAGO 7

"Algo le ha pasado, vamos a ver si es gastroenteritis o no. Yo pensaba que era alguna cosa muscular. Me dijo que no, y a partir de aquí yo no elijo a los jugador", señaló el estratega de los regios, quién además consideró que les faltaron hombres en ataque para iniciar mejor el torneo.

"Yo respeto mucho a Antonio y a cualquier técnico. Por eso son bicampeones, tienen un buen plantel, igual que nosotros, tenemos las posiciones dobladas, nos falta gente importante arriba, todo el mundo lo sabe", añadió Torrent, quien ahora preparará el partido contra Necaxa a media semana.

Hugo González minimiza abucheos

En cuanto al rival, el guardameta Hugo González le quitó importancia al recibimiento que tuvo por parte de la afición, a la cual representó por varios años. "Después de siete años con lo mismo, creo que uno se acostumbra a esto", señaló el arquero, quien atajó un penal a Sergio Canales para evitar el empate sobre el final del juego.