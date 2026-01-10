Así presumió Hugo González el escudo del Toluca a la afición de Rayados

Toluca se presentó en el Clausura 2026 y lo hizo con el pie derecho tras imponerse por la mínima a los Rayados de Monterrey, en el inicio del torneo; sin embargo, el que se llevó los reflectores fue Hugo González con el penal atajado en los últimos minutos.

Hugo González l IMAGO7

El exarquero de los regiomontanos volvió a la que fuera su casa, con esa rivalidad de enemistad con la afición, para darle la victoria a los actuales bicampeones. Tras el pitazo final González no se fue con las ganas de presumir el escudo del Toluca.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar como el portero camina hacia el centro del campo sin antes tocarse el escudo y mostrarle la misma a una parcialidad de la afición, acrecentando la rivalidad que se ha desatado con mayor intensidad durante la fase final del Apertura 2025.

Presumió el escudo del Toluca l CAPTURA

¿El verdugo de Rayados?

Hugo González se ha convertido en el atajador de penales especialmente ante jugadores del Monterrey, durante el torneo pasado el meta logró atajar el penal a Sergio Ramos quien por su parte intentaba hacer una panenka en el Nemesio Diez.

Corría pasadito el primer cuarto de hora cuando el central español tuvo la oportunidad de extender el marcador a un 0-2 que al final terminó con goleada histórica de los Escarlatas sobre el conjunto de Torrent dentro de la Jornada 10.

Previamente, Hugo González también se portó a la altura y le atajaría un penal a Rogelio Funes Mori, en una rivalidad que ha acrecentado con su exequipo y del cual ha tomado con tranquilidad toda vez que la afición se mete con su persona.

Liga MX l IMAGO7

El gol que marcó la diferencia

Rayados mantuvo la iniciativa tras una primera mitad de poco y nada en el juego. Al 49, Fidel Ambriz sacó un disparo de primera intención desde fuera del área que se fue por un costado. Sin embargo, al 56 llegó el golpe de Toluca: Helinho marcó el único gol del partido tras un disparo cruzado que venció a Luis Cárdenas por el palo derecho.

Ya en la recta final, al minuto 86, se marcó penal a favor de Rayados tras una falta sobre Íker Fimbres. Sergio Canales tomó la responsabilidad, pero Hugo González se vistió nuevamente de héroe al detener el disparo.

