La deuda de Nicolás Larcamón con la afición de Cruz Azul: "sabemos que la décima es tan añorada"

Tras un semestre anterior que dejó cuentas pendientes y un arranque de Clausura 2026 marcado por la derrota ante León y la mudanza al Estadio Cuauhtémoc, Nicolás Larcamón reconoció estar en deuda con la afición, pero lanzó un mensaje claro: la Máquina necesita el respaldo de su gente

"Yo entiendo mucho y empatizo mucho con el hincha, el hecho de hoy estar inquieto, incómodo, exigiendo muchísimo porque bueno, evidentemente Cruz Azul y la grandeza siempre ambiciona el logro, sabemos de que esa décima es tan añorada por todos nosotros como por toda nuestra afición", declaró.

"Yo sé que es un momento difícil para pedírselo al hincha, pero le aseguro que la respuesta y los logros los vamos a conseguir, estoy convencido de eso por sobre todas las cosas, la fortaleza que veo en lo que somos capaces de hacer en lo inmediato, realmente lo digo y con mucha convicción", continuó.

Nicolás Larcamón | IMAGO7

Además del resultado adverso en el debut, Cruz Azul enfrenta un nuevo reto fuera de la cancha: jugar como local en Puebla. Para Larcamón, aunque no era el escenario ideal, la grandeza de la institución y el alcance de su afición hacen que el cambio de sede no deba convertirse en una excusa.

"Lógicamente que no es un escenario que hubiésemos elegido, mucho más por lo que tiene el próximo alivio del campeonato, pero tampoco creo que vaya a ser un impedimento para nosotros poder hacer esto. La realidad es que Cruz Azul y la afición es tan grande y está en todo el país",dijo.

Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué hace la directiva de Cruz Azul?

La directiva y el cuerpo técnico trabajan en la logística para que el equipo no resienta el traslado constante y pueda mantener el enfoque competitivo durante todo el torneo. Larcamón confía en que este ajuste no afectará el rendimiento ni la ambición del plantel.

"Estamos trabajando para lograr esa buena logística para que no nos haga sentido visitar todas las fechas y confiamos, repito, que más allá del inoportuno, no nos va a limitar para competir como tenemos que competir y confío mucho en la competitividad que va a alcanzar el equipo en este torneo", argumentó.

En medio de la presión, las críticas y un inicio complicado, el mensaje del técnico es claro: Cruz Azul no baja los brazos. Larcamón apuesta por un equipo que responda con hechos y que vuelva a conectar con su afición a través de resultados y rendimiento, en busca de devolverle a la Máquina el protagonismo que exige su historia.

Nicolás Larcamón | IMAGO7