Hormiga González y Brian Gutiérrez ilusionan en Chivas en el inicio del Clausura 2026

Las Chivas de Guadalajara compartieron en redes sociales una imagen que rápidamente captó la atención de su afición, protagonizada por Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez, tras un debut prometedor en el Clausura 2026. La publicación llegó luego de la victoria 2-0 sobre Pachuca, un resultado que ilusiona al entorno rojiblanco desde el arranque del torneo.

En el encuentro disputado en el Estadio Akron, Armando “Hormiga” González fue una de las figuras al hacerse presente en el marcador. El canterano rojiblanco coronó su actuación con un gol que abrió el camino del triunfo, confirmando el buen momento que atraviesa y su creciente importancia dentro del plantel.

A su lado, Brian Gutiérrez, refuerzo proveniente del Chicago Fire de la MLS, tuvo un estreno destacado con la camiseta de Chivas. El mediocampista mostró personalidad, buen manejo de balón y dinámica en el mediocampo, siendo clave en la generación de juego durante varios pasajes del partido conluyendo con asistencia y siendo el mejor jugador del encuentro.

Brian Gutiérrez y Hormiga González l Chivas

Más que una simple imagen

La imagen publicada por el club refleja la conexión entre ambos futbolistas y simboliza la combinación de juventud y nuevas incorporaciones que Chivas busca consolidar en este Clausura 2026. El gesto fue bien recibido por la afición, que respondió con miles de interacciones y comentarios positivos.

Para el cuerpo técnico, el rendimiento de González y Gutiérrez representa una señal alentadora en el inicio del torneo. La aportación ofensiva y el equilibrio en el medio campo fueron factores determinantes para controlar el partido ante un rival tradicionalmente complicado como Pachuca.

El triunfo sin recibir gol también dejó buenas sensaciones en el aspecto colectivo, reforzando la idea de un equipo sólido y ordenado desde la primera jornada. La actuación individual de la “Hormiga” y del nuevo refuerzo encajó dentro de un funcionamiento que mostró orden y claridad.

Afición rojiblanca l Chivas

¿Dupla que ilusiona?

En redes sociales, la fotografía se convirtió en un símbolo del buen arranque rojiblanco. Para muchos seguidores, la imagen resume el espíritu del equipo: cantera, refuerzos puntuales y un proyecto que busca regresar a Chivas a los primeros planos del futbol mexicano.

Con este debut, Guadalajara manda un mensaje claro en el Clausura 2026. La combinación de figuras emergentes como Armando “Hormiga” González y refuerzos como Brian Gutiérrez ilusiona a la afición, que espera que este inicio positivo sea el punto de partida para un torneo competitivo y exitoso.