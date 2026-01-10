¡Amargo debut! Cruz Azul pierde ante León en su debut en el Clausura 2026

Jornada 1 del Clausura 2026 regaló una noche especial en León, donde La Fiera se impuso 2-1 a Cruz Azul en un duelo marcado por los debuts. Y es que los goles de dos jugadores que estrenaron camiseta: Agustín Palavecino con La Máquina y Bryan Colula con los esmeraldas.

El primer golpe del partido llegó justo antes del descanso. Cuando parecía que el empate se mantendría al medio tiempo, el panameño Ismael Díaz apareció al 45+2 para mandar el balón al fondo de las redes y adelantar a León.

Para la segunda mitad, León volvió a pegar, y lo hizo con un protagonista especial. Bryan Colula, quien debutaba con la camiseta de la Fiera, encontró el momento perfecto para marcar su primer gol con el club y poner el 2-0 en el marcador.

Cruz Azul reaccionó con movimientos desde el banquillo. Al minuto 51, Agustín Palavecino ingresó al terreno de juego en lugar de Luka Romero, marcando así el inicio de su historia con la camiseta celeste y el dorsal número 8, en un partido que ya exigía respuestas urgentes para La Máquina.

Nicolás Larcamón también apostó por refrescar su once y mandó a la cancha a Jorge Rodarte, Amaury Morales y Mateo Levy, buscando mayor dinámica y profundidad para intentar revertir un marcador que se había complicado desde el inicio del complemento.

El partido entró en su recta final con un Cruz Azul insistente pero sin claridad definitiva. Al minuto 85, la preocupación llegó al banquillo celeste cuando Jorge Rodarte se dobló el tobillo tras una jugada, lo que obligó a la entrada de las asistencias médicas. A pesar del dolor, el futbolista decidió continuar en el campo.

Al minuto 89, Agustín Palavecino firmó el debut soñado al marcar su primer gol con Cruz Azul, acercando a La Máquina en el marcador y encendiendo la esperanza de un empate que parecía posible en los últimos instantes.

Sin embargo, el tiempo no fue suficiente. León supo mantener la ventaja y se quedó con la victoria en una noche donde los debuts fueron protagonistas.