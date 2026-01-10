Definido el XI incial de Nicolás Larcamón para el Cruz Azul vs León

Nicolás Larcamón ya mostró sus cartas. Cruz Azul arranca el Clausura 2026 visitando a León y lo hace con una alineación que refleja la idea del nuevo proyecto. La Máquina sale a la cancha con la ilusión de sumar sus primeros puntos del torneo y marcar en territorio Esmeralda.

primer once del estratega argentino combina experiencia, jerarquía y talento joven. Andrés Gudiño será el encargado de custodiar el arco, respaldado por una línea defensiva que apunta a ser una de las más sólidas del campeonato, con Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y el propio Ditta aportando fuerza, recorrido y salida limpia desde el fondo.

Larcamón l IMAGO7

En el mediocampo aparece Erik Lira, quien no solo será titular, sino también capitán del equipo. El mexicano toma el gafete y la responsabilidad de ser el líder dentro del terreno de juego, marcando el ritmo, el equilibrio y el carácter de un equipo que busca identidad bajo la batuta de Larcamón.

Al lado estarán Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, dos futbolistas que aportan dinámica, recuperación y claridad con el balón. Mientras tanto, Luka Romero también se suma.

Erik Lira l IMAGO7

¿Quién liderará el ataque?

En el frente ofensivo, Carlos Rotondi y José Paradela serán los encargados de abrir la cancha y alimentar a Gabriel “Toro” Fernández, el hombre gol del conjunto cementero.

Cruz Azul l IMAGO7

Palavecino a la banca

Llama la atención que Agustín Palavecino, uno de los refuerzos más importantes del torneo, inicie el encuentro desde la banca. Sin embargo, el cuerpo técnico lo tiene contemplado para tener minutos en el segundo tiempo.

En técnico argentino quiere un Cruz Azul protagonista, agresivo y con personalidad, y este debut ante León será la primera gran prueba de su proyecto.

Así, La Máquina arranca el Clausura 2026 con un equipo que combina liderazgo, talento y hambre de revancha. En una visita exigente, Cruz Azul buscará sus primeros puntos en la competencia.