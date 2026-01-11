‘Menos palabras y mejores resultados’: Carlos Hermosillo explotó contra Nicolás Larcamón

Cruz Azul inició su participación en el Torneo Clausura 2026 con un resultado adverso al perder 2-1 frente a León, en un encuentro correspondiente a la Jornada 1. El partido marcó el arranque oficial del proyecto encabezado por Nicolás Larcamón en la Liga MX.

Tras el encuentro, Carlos Hermosillo, exdelantero y referente histórico del conjunto celeste, compartió su análisis en el programa La Última Palabra. Durante su intervención, el ahora comentarista expuso su lectura sobre el desempeño mostrado por el equipo en su primer compromiso del certamen.

Lectura del funcionamiento celeste

Hermosillo señaló que el funcionamiento colectivo observado no terminó de convencerle y centró parte de su comentario en la conformación de la línea defensiva. En ese sentido, mencionó la conveniencia de incorporar a un zaguero natural para evitar que jugadores como Erik Lira sean utilizados fuera de su posición habitual.

El exfutbolista también se refirió a decisiones individuales dentro del plantel. En particular, indicó que Luka Romero no ha logrado consolidarse dentro del esquema del equipo y consideró que su participación debería ser reconsiderada en futuras alineaciones.

¿Más resultados y menos discurso?

Otro punto abordado por Hermosillo fue la comunicación del director técnico. El analista expresó que prefiere que el enfoque esté puesto en el rendimiento dentro del campo y en los marcadores, más que en mensajes extensos durante las conferencias de prensa posteriores a los partidos.

Las declaraciones se dieron en un contexto en el que el torneo apenas comienza, pero el resultado de la primera fecha colocó a Cruz Azul en una posición rezagada dentro de la clasificación general. Tras el descalabro ante León, el equipo aparece ubicado en el puesto 13 de la tabla.

Con una sola jornada disputada, el conjunto capitalino tendrá margen para ajustar aspectos tácticos y de plantel conforme avance el campeonato, mientras las observaciones externas continúan acompañando el desarrollo del proyecto deportivo en este inicio de semestre.

