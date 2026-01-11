¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Querétaro?

Los Pumas y el Querétaro se preparan para abrir la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, en uno de los duelos más esperados para iniciar el año futbolístico. El Estadio Olímpico Universitario será testigo del choque entre felinos y gallos blancos, en un encuentro que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Para Pumas, este partido representa la oportunidad de comenzar con fuerza el certamen tras un torneo anterior irregular que los dejó fuera de la parte alta de la clasificación. Con nuevas caras y la ilusión de su afición en alto, el equipo dirigido por Efraín Juárez quiere imponer su localía desde el primer minuto.

Unos Gallos Blancos renovados

Por su parte, Querétaro llega a Ciudad Universitaria con una ilusión renovada bajo el mando de Esteban González, buscando sorprender y arrancar con una victoria que les dé confianza para lo que resta del campeonato. El conjunto emplumado ha mostrado cohesión durante la pretemporada y confía en sus refuerzos para competir de tú a tú ante los universitarios.

Los antecedentes entre ambos equipos en los últimos años han sido relativamente equilibrados, con un ligero dominio de Pumas cuando se enfrentan en casa. Sin embargo, los Gallos Blancos esperan dar la sorpresa y dejar una buena impresión fuera de su estadio.

La importancia del primer partido de la temporada radica no solo en sumar puntos, sino también en marcar el tono del semestre. Para Pumas, ganar en casa es fundamental para recuperar la confianza de su afición y construir una racha positiva. Para Querétaro, sumar de visitante puede ser clave para evitar complicaciones en la lucha por el cociente.

¿Hay expectativa?

Además del atractivo deportivo, el duelo genera expectativa mediática y entre la afición, pues ambos equipos buscan dejar claro que sus proyectos van en serio para este Clausura 2026. La estrategia de cada técnico y el rendimiento de los refuerzos serán temas clave a seguir antes y durante el juego.

Pumas y Querétaro se enfrentan, este 11 de enero, día del Bautismo de Jesús, conscientes de la exigencia que representa comenzar con tres unidades. Los seguidores de ambos clubes ya se preparan para vivir una tarde de futbol con intensidad y pasión desde el mediodía dominical.

Hora: 12:00 horas

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal de las Estrellas, TUDN y ViX Premium

