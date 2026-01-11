¿Y las ayudas? Scarlett Cambejos 'arremete' contra el arbitraje luego de empate entre América y Tijuana

Apenas comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX y la polémica arbitral no pudo faltar, con la llegada del sistema de fuera de lugar semiautomático. Mientras que en la Liga MX Femenil, en la cual todavía ni siquiera hay VAR, también se dieron jugadas llenas de controversia; irónicamente, en ambos casos con América involucrado.

En el caso de los varones, la nueva tecnología se estrenó en el tanto de Raúl Zúñiga, que pudo darle el triunfo a los de Coapa ante Xolos de Tijuana pero que se anuló tras la revisión. Mientras que en el caso de las mujeres, la polémica fue por la expulsión de Scarlett Camberos, también en su compromiso contra el conjunto fronterizo.

Camberos recibió la tarjeta roja ante Tijuana | IMAGO 7

¿Qué pasó con Scarlett Camberos en el partido de América ante Tijuana?

La delantera azulcrema recibió una doble tarjeta amarilla que dejó a su equipo con una jugadora menos en la segunda mitad del compromiso en el Estadio Caliente. La primera amonestación llegó al minuto 25, por una entrada sin balón en juego sobre la atacante de Xolas, Kader Hancar.

Mientas que la segunda tarjeta la recibió al minuto 68, cuando le dejó un pisotón a la altura del tobillo a Michel Fong. Aunque las futbolistas de América reclamaron, la silbante Erika Montserrat González no dudó en mostrar la segunda amarilla a Camberos, que se fue directo a los vestidores.

Pero la situación no quedó ahí y más tarde, en redes sociales, la jugadora cuestionó lo ocurrido. Scarlett compartió una fotografía de una herida en el muslo, aparentemente de una entrada, acompañada de un comentario sencillo: "En fin...". Aunque la delantera no dijo más, usuarios en redes asumieron que fue una crítica para los diferentes criterios de la silbante.

Así fue la publicación de Camberos | CAPTURA

Isa Haas, en otra polémica de América

La de Camberos no fue la única polémica del partido, ya que desde el minuto 18 se dio una situación que provocó molestia. En una pelota parada, Isa Haas -refuerzo para este torneo- recibió un duro golpe en el rostro y tuvo que ser atendida de inmediato por la hemorragia nasal que presentó.

Aunque todavía no hay parte médico oficial, los reportes señalan que puede tratarse de fractura, situación que ha causado molestia. En los videos de la jugada se observa a Hancar -quien recibió la primera falta de Camberos- brincar y al caer golpear con el codo el rostro de la brasileña, y aunque en ningún momento vio a su rival, aficionados de América consideran que era roja para la delantera turca.