¿Cuándo es el cierre de registros de la Liga MX Femenil para el Clausura 2026?

La actividad en el futbol mexicano no regresó apenas comenzó el año, gracias al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El torneo número 17 en la historia del futbol femenino trajo consigo goleadas y grandes partidos, con equipos que desde la Jornada1 levantan la mano para competir por un lugar en Liguilla.

Tigres, campeón en el Apertura 2025, fue uno de los equipos que comenzó el semestre con goleada. Pero además de las Amazonas, Pumas, Cruz Azul, Toluca y Rayadas de Monterrey ganaron con amplias diferencias en su primer partido del año, mientras que Chivas y América sumaron tres puntos, aunque no de manera tan contundente.

En varios de estos compromisos, los refuerzos ya se hicieron presentes. Tal fue el caso de Jasmine Cásarez en el triunfo 2-0 del Rebaño ante Atlético San Luis y de Ana Arcanjo en la goleada 0-5 de la Máquina contra León. Mientras que en otros casos, los fichajes apenas sumaron unos pocos minutos, Isa Haas con las Águilas.

Arcanjo comenzó el Clausura 2026 con gol con Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cuándo cierran los registros en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

En ese contexto, y a pesar de que ya comenzó el certamen, no se descarta que hayan más movimientos en las próximas semanas. De hecho, uno de los bombazos podría darse en Coapa, donde se habla de que hay interés en Gaby García, seleccionada venezolana y que llegaría procedente de Atlético de Madrid.

Además, Giana Riley también suena para fichar con el club azulcrema, mientras que Aya Oke se despidió de Pachuca, por lo que se pueden dar todavía más movimientos. Sobre todo porque queda un mes antes del cierre de registros, de acuerdo con el Reglamento de competencia de la Liga MX Femenil.

"El periodo de registro oficial ante la FIFA para el Torneo Clausura 2026, inicia el jueves 01 de enero de 2026, a las 08:00 horas y concluye el lunes 09 de febrero de 2026, a las 19:00 horas", se lee en el documento. Es decir, que hasta la Jornada 8, programada para el 9 y 10 de febrero, todavía pueden darse nuevos fichajes.

Jasmine Casárez fue otro refuerzo que se estrenó con gol | IMAGO 7

Registros fuera de periodo en la Liga MX Femenil

Los equipos tendrán chance de registrar dos futbolistas más luego del 9 de febrero siempre y cuando sean jugadoras que estaban sin contrato antes de la fecha mencionada. Además, se tiene que cumplir con la distribución de Jugadoras FM y NFM establecida anteriormente, y con el Reglamento de transferencias de la FIFA.