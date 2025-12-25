Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de Rayados para el Clausura 2026

Monterrey buscará dejar atrás la derrota en Semifinales y buscar un nuevo título

Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de Rayados para el Clausura 2026
Ya piensan en la nueva temporada | IMAGO7
Rafael Trujillo Alarcón
25 de Diciembre de 2025

Monterrey estuvo muy cerca de regresar a una Final, pero tras caer contra Toluca en Semifinales, el equipo debe tomarse un descanso y armar un nuevo equipos que pelea por el título en la próxima temporada. Tras la salida de una de sus figuras en Sergio Ramos y su reciente referente Héctor Moreno, el equipo debe fortalecer seriamente su zona defensiva.

Previo al final de temporada, los Rayados ya sabían que, una vez terminada la temporada, tanto Moreno (por retiro), como Ramos, dejarían al club. Ahora, José Antonio Noriega debe hacer movimientos en la plantilla para que puedan pelear nuevamente en el Clausura 2026.

Deja a los regios
Deja a los regios | IMAGO7

 

En cuanto a otras bajas, se rumoraba que quizá el técnico Domenec Torrent dejaría al equipo y sería reemplazado por Martín Anselmi. A pesar de esto el rumor fue desmentido por el por el propio equipo dándole la continuidad al técnico español.

De momento, estos son los únicos rumores y movimientos del equipo hasta el momento. Pero con las bajas en la defensiva y contrataciones erróneas como la de Anthony Martial, el equipo debe evaluar su plantilla previo al inicio de la próxima temporada.

Evalúa el futuro
Evalúa el futuro | IMAGO7

 

Rayados confirmó a Daniel Aceves como primera alta, mientras los rumores crecen. Entre altas y bajas, una de las que llamó la atención de todos fue la posible salida de Sergio Canales, quien fue captado en un café y un directivo del Racing de Santander.

Sin embargo, recientemente se descartó la salida del exjugador del Real Betis, quien seguirá en el equipo regiomontano como uno de los emblemas del club.

Movimientos de Rayados

Bajas: Héctor Moreno (retiro), Sergio Ramos, César Garza (préstamo)

Altas: Daniel Aceves 

Rumores de bajas:  

Rumores de altas: Luca Orellano, Miguel Merentiel, Luiz Araújo 

