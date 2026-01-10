América amarra estrella brasileña del Manchester United para reforzar la delantera

El torneo Clausura 2026 ya ha comenzado, sin embargo, el Club América aún no cierra su plantilla y está por sumar un último refuerzo en la delantera que ayude al club a lucha por el campeonato.

Geyse Ferreira será nueva jugadora de América | MEXSPORT

De acuerdo a información publicada por The Athletic Club América Femenil está a un paso de concretar uno de los fichajes más mediáticos de la Liga MX Femenil. La delantera brasileña Geyse Ferreira, actualmente vinculada al Manchester United, se perfila para unirse a las Águilas en una transferencia permanente, marcando el regreso de una figura de talla mundial al fútbol mexicano.

Geyse, de 27 años, llega con un cartel envidiable pero tras un periodo de altibajos emocionales y deportivos. En 2023, hizo historia al unirse al Manchester United procedente del FC Barcelona por una cifra récord para el club inglés. Aunque fue parte fundamental de la conquista de la FA Cup en 2024, su etapa en Manchester estuvo marcada por la dificultad de adaptación y temas personales.

En 2025 la atacante brasileña fue cedida al Gotham TC de la NWSL en los Estados Unidos, donde a pesar de su baja productividad goleadora fue parte del equipo que logró levantar un par de campeonatos, la liga y la Concacaf Champions Cup W.

Campeona con Gotham FC | MEXSPORT

A pesar de que el club neoyorquino tenía una opción de compra, el préstamo finalizó en diciembre, abriendo la puerta para que el Manchester United negociara su salida definitiva hacia México.

Experiencia europea a Coapa

La llegada de la internacional brasileña representa un salto de calidad ofensiva para el esquema de Coapa. Geyse es conocida por su potencia física, capacidad de regate y experiencia en escenarios de alta presión, habiendo jugado en las ligas más competitivas del mundo.

Para el Manchester United, este movimiento permite liberar una de las fichas salariales más altas de su plantilla, mientras que para el América significa reafirmar su posición como el destino predilecto para las estrellas internacionales en Latinoamérica.

Ferreira llega procedente del Manchester United | IG: geyse_ferreira

Se espera que en los próximos días el Club América haga oficial el traspaso, una vez que se completen los protocolos médicos y la firma del contrato que ligará a la atacante con las azulcremas.