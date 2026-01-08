América anuncia tripleta de refuerzos internacionales para el Clausura 2026

Las Águilas quieren pelear por el título y por ello confirmaron nuevos fichajes para este torneo

Ana Patricia Spíndola Andrade
8 de Enero de 2026

El mercado de fichajes se sigue moviendo y América tiene un objetivo clave: buscar el campeonato. Tanto en el equipo varonil como en el femenil, la directiva ha hecho un esfuerzo importante por fortalecer el plantel con miras a ser el equipo a vencer del Clausura 2026

En el caso de la Liga MX Femenil, las Águilas llegan luego de perder la Final del Apertura 2025 contra Tigres. Fue la quinta Final perdida para Ángel Villacampa, quien, si bien ha tenido un buen proceso con el club de Coapa, no se le ha dado el título y necesita con urgencia dar el resultado. 

¿Quiénes son los refuerzos de América Femenil? 

Gaby García, Julie López y Giana Riley son las nuevas incorporaciones de las Águilas, las dos primeras mediocampistas y la última delantera. En el caso de López y Riley nunca han jugado a nivel profesional y llegan procedentes del futbol universitario estadounidense. 

En la Universidad, Julie, mediocampista de condiciones defensivas, fue parte del equipo Long Beach State, en la famosa NCAA. Tuvo la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de 2022. Ahí coincidió con Ana Galindo, actualmente auxiliar de Villacampa, por lo que la conoce bien. 

En cuanto a Riley, también tiene experiencia en la NCAA, donde su paso más destacado fue con Universidad de Gonzaga, con 12 goles en su temporada más productiva. Posteriormente dio el salto a Florida State, una de las instituciones más reconocidas de la liga. 

La 'cereza del pastel': Gaby García 

Mediocampista de la Selección de Venezuela llega procedente de Atlético de Madrid. Comenzó a practicar deporte a los cinco años como atletismo, basquetbol y handball, pero fue hasta los 15 años que se metió de lleno en el futbol y llegó a Centro Áraba en Carúpano.

A partir de ahí llegó Estudiantes de Guáreico y recibió sus primeros llamados a la Vinotinto. Gracias a ello, en febrero de 2017, pudo dar el salto al futbol español. Deportivo La Coruña fue su primer equipo en España y a lo largo de cuatro años marcó más de 70 goles y dio cerca de 30 asistencias.

En 2021 fichó con la Real Sociedad, con la cual en dos años solo marcó nueve goles con seis asistencias, antes de fichar en 2023 con Atlético, con el cual sumó 12 goles y seis asistencias hasta la primera mitad de la actual temporada. "Espero poder ayudar para conseguir grandes cosas", señaló en su llegada. 

