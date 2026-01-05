América Femenil empieza el Clausura 2026 con sufrida victoria a Santos en la Liga MX Femenil

Tres puntos, pero muchas dudas. Comenzó el Clausura 2026 para América, actual subcampeón de la Liga MX Femenil, y aunque logró su primera victoria como visitante ante Santos, su accionar en general no fue el esperado en el Estadio Corona.

Mientras que equipos como Pumas, Tigres y Rayadas de Monterrey, incluso Cruz Azul y Toluca, comenzaron el torneo con goleadas, las Águilas no pudieron meter más de dos goles a una de las peores defensivas del Apertura 2025. E incluso terminaron el juego sufriendo cuando las Guerreras acortaron distancias.

A 18 minutos del final, Vivian Ikechukwu y Sandra Nabweteme aprovecharon una secuencia de errores y desatenciones defensivas para hacer el 1-2. Después de un mal fildeo de Sarah Luebbert, la atacante nigeriana desbordó hasta el área y cedió para Yessenia Novella, quien por derecha mandó un centro que Nabweteme remató sola, con tres rivales perdidas sin marca.

Santos resistió ante América, pero cayó en casa | IMAGO 7

América vino de más a menos en Torreón

Aunque las Laguneras no lograron remontar en el marcador, sí ganaron terreno en el trámite del partido por la displicencia de las Águilas. El primer tiempo no fue sencillo para las azulcremas, que apenas antes del descanso, en cuestión de tres minutos pusieron el 0-2. Sin embargo, en el segundo tiempo ya no buscaron el gol y por ello el rival acortó distancias.

El primer tanto llegó por medio de Luebbert al minuto 42, luego de un recentro de Kiana Palacios en el área. Mientras que el segundo llegó en la compensación gracias a Scarlett Camberos, que tras un servicio adelantado tomó mal paradas a las defensas y una vez dentro del área definió cruzado. No obstante, para el segundo tiempo ninguna de las tres atacantes trascendió.

América sumó sus primeros tres puntos del torneo | IMAGO 7

¿Cuándo juega de nuevo América Femenil?

El siguiente partido de las Águilas en el Clausura 2026 será nuevamente como visitantes, ante Xolas de Tijuana. En la presentación de Fernando Samayoa como técnico, las fronterizas cayeron 5-3 en casa de Toluca, por lo que buscarán su primer triunfo el próximo sábado 10 de enero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Caliente.

En cuanto a Santos, visitarán a Mazatlán el lunes 12 a las 19:00 horas. Las Cañoneras apenas saldrán a escena este martes contra FC Juárez en el Estadio El Encanto, en el inicio del que será su último torneo en la Liga MX Femenil previo a la venta del club sinaloense a Emilio Escalante, dueño de Atlante.