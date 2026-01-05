América ya encontró club a Lichnovsky para Dourado

El Club América ya encontró solución a uno de sus problemas, la liberación de plazas de extranjero. Como te adelantamos en RÉCORD, el No Formado en México sacrificado para hacerle espacio al registro de Rodrigo Dourado, es el chileno Igor Lichnovsky, al que las Águilas no apuntarían en su plantel este Clausura 2026. Y ya resolvieron su salida a otro equipo.

El central andino arribó al Nido en 2023, a horas de cerrar el mercado de pases del verano, luego de ser cedido sin costo desde Tigres, donde no tenía espacio por un conflicto con el técnico Robert Dante Siboldi. Lo ofrecieron a las Águilas y la directiva de Coapa aceptó el ‘regalo’. Igor fue titular de inmediato.

Lichnovsky l IMAGO7

Lichnovsky fue clave en el Bicampeonato de Jardine en Coapa, en un año pasó de estar olvidado en San Nicolás de los Garza a monarca con América. Pero llegó otra lesión y perdió protagonismo, aunque fue renovado con las Águilas, llegó a no estar registrado y hoy, fue apuntalado como salida urgente para liberar plazas en el Nido.

VUELVE AL EQUIPO QUE LO TRAJO

Tras sondear el mercado, la directiva del América encontró en el altísimo salario de Lichnovsky la principal traba para acomodarlo. Incluso pensaron en no registrarlo y mandarlo a las juveniles como sucedió con Javairo Dilrosun el último año. Sin embargo, apareció la salvación.

El defensa chileno regresará al club que lo trajo a México desde la Segunda de España: Necaxa, equipo con el que salió campeón de Copa MX. En el arreglo resta arreglar si el América absorbe una parte del sueldo de Lichnovsky, pues los Rayos no pueden pagarle lo que ganaba en Coapa. Pero ya tiene salida.

Rumbo a Necaxa l IMAGO7

DOURADO PODRÁ DEBUTAR DESDE J1

Con la plaza de NFM libre, América registrará al brasileño Dourado, reciente fichaje del San Luis, y tras la pretemporada que hizo con los potosinos, estará listo reglamentariamente y en forma para arrancar como titular este viernes con las Águilas ante Tijuana, gracias a la salida de Lichnovsky.