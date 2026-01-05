América busca bombazo procedente del Atlético de Madrid para el Clausura 2026

El mercado de fichajes se sigue moviendo, tanto en la Liga MX y Liga MX Femenil, y América se prepara para dar un golpe en el mercado con un refuerzo internacional. Mientras en el equipo varonil confirmaron la llegada de Rodrigo Dourado, en el conjunto femenil buscan a una futbolista que llegará procedente de España para el Clausura 2026.

Se trata de Gabriela García, seleccionada de Venezuela, que hasta finales del 2025 estaba vinculada a Atlético de Madrid. La jugadora de 28 años se desempeña como mediocampista y sería la más reciente incorporación del equipo comandado por Ángel Villacampa, que en el Apertura 2025 perdió por quinta ocasión una Final al frente de las Águilas.

Gaby García, de Atlético de Madrid, suena como posible refuerzo de América | INSTAGRAM: @gabriela.garcia11

¿Quién es Gaby García, próximo fichaje de América Femenil?

De acuerdo con el reportero Andrés Islas, Gaby García ya realizó las pruebas físicas y está previsto que durante la semana trabaje con el resto del grupo para que su debut se dé en la Jornada 2, cuando las de Coapa visiten a Xolas de Tijuana. Sin embargo, el club todavía no ha confirmado su llegado.

Gaby comenzó a practicar deporte a los cinco años como atletismo, basquetbol y handball, pero fue hasta los 15 años que se metió de lleno en el futbol y llegó a Centro Áraba en Carúpano. A partir de ahí llegó Estudiantes de Guáreico y recibió sus primeros llamados a la Selección de Venezuela y gracias a ello, en febrero de 2017, pudo dar el salto al futbol español.

Gaby García puede llegar tras ocho años en España | INSTAGRAM: @gabriela.garcia11

Deportivo La Coruña fue su primer equipo en España y a lo largo de cuatro años marcó más de 70 goles y dio cerca de 30 asistencias. En 2021 fichó con la Real Sociedad, con la cual en dos años solo marcó nueve goles con seis asistencias, antes de fichar en 2023 con Atlético, con el cual sumó 12 goles y seis asistencias hasta la primera mitad de la actual temporada.

Los refuerzos de América Femenil para el Clausura 2026

Ahora la mediocampista venezolana puede llegar al futbol mexicano, a falta de que se cierre la contratación en estos días. Con ello se convertirá en el tercer fichaje de América para este semestre, luego de las llegadas de Xcaret Pineda e Isa Haas, primeros refuerzos confirmados por el conjunto azulcrema.