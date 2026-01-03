América y Toluca cierran intercambio: Brian García a las Águilas y Orquin a Diablos

Las directivas de América y Toluca afinan los pormenores para concretar un intercambio de futbolistas de cara al próximo certamen, de acuerdo a información de César Luis Merlo. La negociación contempla el movimiento de piezas clave en la zona defensiva para ambos conjuntos de la liga. Este acuerdo busca fortalecer áreas específicas bajo el esquema de préstamo por un periodo de un año.

¿Cómo es la negociación entre América y Toluca?

El conjunto de Coapa recibirá a Brian García como un refuerzo solicitado directamente por el cuerpo técnico de André Jardine. El lateral de 28 años termina de forma anticipada su cesión con el Pachuca para mudarse a la capital. El club azulcrema tendrá la posibilidad de adquirir su carta de forma definitiva tras finalizar el periodo.

García cuenta con un pasado exitoso en la institución escarlata donde logró el título del Clausura 2025 bajo mucha exigencia. Sus registros en el Estado de México incluyen siete asistencias y seis anotaciones en casi 90 compromisos disputados. El nacido en León llega con un ritmo de juego constante tras participar en 20 partidos.

Por otro lado, los Diablos Rojos obtienen los servicios del joven lateral Ralph Orquin bajo las mismas condiciones de transferencia. El futbolista de 22 años buscará en el Infierno los minutos que no pudo conseguir en su regreso a Coapa. Su paso previo por el FC Juárez demostró que tiene calidad suficiente para competir.

Durante su estancia en la frontera, Orquin acumuló casi cuatro mil minutos de acción en apenas un año de préstamo. Esta regularidad llamó la atención del Toluca que busca rejuvenecer su lateral izquierda con talento nacional de mucha proyección. La operación beneficia a ambas partes al otorgar salida a jugadores con poca actividad reciente.

Orquin en América

Ralph Orquin apenas disputó tres encuentros oficiales en el Apertura 2025 con la indumentaria de las Águilas del América actualmente. Esta falta de oportunidades facilitó la decisión de buscar un nuevo aire en una plaza con alta competencia. El juvenil espera recuperar el nivel que mostró durante su etapa con los Bravos.

La transacción representa un movimiento inteligente para sanear las plantillas sin realizar inversiones económicas fuertes en este mercado invernal. El anuncio oficial de las instituciones llegará una vez que firmen los contratos correspondientes.

Ambos jugadores deberán reportar con sus nuevos compañeros para realizar las pruebas físicas de rigor antes del inicio del torneo. La afición espera que estos refuerzos aporten la solidez necesaria para pelear por los primeros puestos de la tabla.

