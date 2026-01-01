2026: Chivas a saldar su deuda pendiente y consolidar el proyecto de Milito

El Club Deportivo Guadalajara arranca este 2026 con una misión clara que no admite más distracciones en el camino. La directiva y la afición coinciden en que el proceso bajo el mando de Gabriel Milito debe alcanzar su madurez definitiva ahora. Tras semestres de adaptación y destellos futbolísticos, el equipo rojiblanco requiere el paso final hacia la obtención de un nuevo campeonato.

Hormiga González | IMAGO7

¿Cómo ha sido el proceso de Gabriel Milito en Chivas?

La propuesta táctica del estratega argentino logró devolver una identidad competitiva que el plantel no exhibía en años previos del calendario. El futbol de posesión y la presión alta son sellos distintivos de un grupo que compite contra cualquier rival. No obstante, la falta de contundencia en los momentos determinantes de la liguilla pasada dejó una herida que la plantilla busca cerrar.

El proyecto deportivo encabezado por la dirección técnica cuenta con el respaldo total de la estructura jerárquica de la institución jalisciense. Los refuerzos que llegaron en ventanas previas ya terminaron su proceso de aclimatación a la presión que significa portar esta camiseta nacional. Guadalajara se perfila como un candidato natural al título si mantiene la regularidad defensiva que mostró durante el cierre del año.

La cantera rojiblanca nutre al primer equipo con jóvenes talentos que entienden perfectamente el sistema de juego del entrenador sudamericano. Esta mezcla de experiencia y juventud permite una rotación fluida que ayuda ante la carga de partidos en la liga y torneos internacionales. El estratega confía en que la base de futbolistas mexicanos alcance su máximo potencial físico durante el transcurso de este semestre.

En partido | IMAGO7

Deuda de Chivas con afición

Existe una deuda histórica con la fiel afición que llena cada estadio donde se presenta el equipo más popular de todo el país. Los seguidores esperan que la solidez administrativa se traduzca finalmente en una celebración masiva en la glorieta de la Minerva este verano. La presión externa es alta, pero el cuerpo técnico la utiliza como combustible para la motivación de sus dirigidos.

Gabriel Milito analiza los errores puntuales que costaron la eliminación en las fases definitivas del último torneo corto disputado recientemente. El enfoque del trabajo diario se centra ahora en la gestión emocional de los encuentros de alta intensidad contra los rivales directos. El Guadalajara no permite más errores de concentración si pretende recuperar el trono que le pertenece por historia y tradición.

La consolidación de este esquema requiere que los referentes del vestuario asuman un rol protagónico dentro y fuera de los terrenos de juego. Los capitanes tienen la responsabilidad de guiar a los nuevos integrantes por la senda de la disciplina y el compromiso total con el club.

El camino hacia la gloria inicia con la convicción de que el trabajo realizado hasta la fecha rendirá los frutos que todos esperan. Chivas tiene los argumentos futbolísticos necesarios para la pelea por la cima de la tabla general desde las primeras jornadas de enero.