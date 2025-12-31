Turco Mohamed descarta a Carlos Acevedo: ¿Qué frenó el fichaje del arquero con Toluca?

El estratega de los Diablos decide mantener su voto de confianza en Luis García y Hugo González

David Torrijos Alcántara
31 de Diciembre de 2025

La búsqueda de un nuevo guardián para el arco del Infierno terminó de forma repentina para la directiva mexiquense. Aunque el nombre de Carlos Acevedo sonó con fuerza durante todo el semestre, la realidad deportiva dictó una sentencia distinta. El cuerpo técnico analizó el desempeño de sus actuales porteros y determinó que no hace falta una contratación externa.

¿Qué frenó el fichaje de Carlos Acevedo con Toluca? 

El factor determinante para esta negativa fue la actuación heroica de Luis García en la gran final del certamen. Tras la decisión de Mohamed de sentar a Hugo González en el duelo definitivo, García respondió con una seguridad envidiable. El arquero demostró tener el temple necesario para soportar la presión de los escenarios más complejos del futbol nacional.

Por otro lado, la relación entre el estratega argentino y Hugo González sigue firme a pesar de las críticas recientes. El Turco considera que la jerarquía de su pupilo es fundamental para mantener el equilibrio dentro del grupo de jugadores. Con este respaldo, el técnico prefiere evitar un gasto cercano a los cinco millones de dólares por el fichaje.

Esta decisión deja el futuro de Carlos Acevedo en una incertidumbre absoluta lejos de la capital del Estado de México. Santos Laguna mantiene la firme intención de traspasar a su referente para aliviar las finanzas internas del club lagunero. Ante el cierre de la opción escarlata, otros tres equipos de peso ya vigilan la situación del seleccionado.

Opciones para Acevedo 

Cruz Azul aparece como el primer interesado debido a la sensible baja por lesión que sufrió su portero titular Kevin Mier. La Máquina visualiza en el arquero de la Comarca la pieza ideal para mantener sus aspiraciones en la parte alta. Acevedo vería con buenos ojos esta vitrina para asegurar su puesto en el proceso hacia el mundial.

Rayados de Monterrey también figura en la lista de pretendientes que buscan elevar la competencia interna bajo los tres palos. La directiva regia valora el perfil del guardameta desde hace varios ciclos y podría lanzar una oferta formal pronto.

En la frontera, los Xolos de Tijuana bajo el mando de Sebastián Abreu analizan dar un golpe mediático con su llegada. El proyecto del técnico uruguayo requiere de líderes nacionales que aporten solidez a una defensa que sufrió en demasía. 

Mientras tanto, Toluca apuesta por la continuidad y la armonía de un vestuario que ya conoce las mieles del éxito. Mohamed prioriza el respeto a los méritos obtenidos en el campo por encima de los nombres mediáticos del mercado. El bicampeonato otorga la razón a un técnico que prefiere no alterar lo que ya funciona de forma perfecta.

Máximos goleadores en activo de la Liga MX al arrancar el 2026
