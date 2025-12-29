¿Pesa la baja de Ocampos en Rayados?

Lucas Ocampos volvió a encender las alarmas en Rayados luego de que el club informara, a través de sus redes sociales, que el futbolista argentino sufrió una parálisis facial, situación que lo mantendrá fuera de actividad durante al menos siete días.

La institución detalló que el jugador permanecerá en reposo mientras evoluciona su condición, todo esto a uno días del inicio del Clausura 2026 en donde buscarán ese anhelado título.

Lucas Ocampos l IMAGO7

Debido a este contratiempo, Ocampos está en duda para la Jornada 1 ante Toluca, compromiso con el que Monterrey arrancará su participación en el torneo. Aunque el cuerpo médico evaluará su evolución día a día, por ahora no se garantiza que pueda estar disponible para ese encuentro.

Antecedentes con probelmas físicos

Esta no es la primera ocasión en la que el atacante no puede trabajar al parejo del grupo por temas físicos. De hecho, esta sería la tercera vez que Ocampos se ve afectado por una lesión desde su llegada a Rayados, lo que ha impactado directamente en su continuidad dentro del equipo.

Rayados l IMAGO7

En diciembre de 2024, tras disputar la final de ida, el argentino sufrió una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna derecha, misma que le impidió jugar la final de vuelta, partido en el que Rayados terminó cayendo. Aquella baja fue sensible en un momento clave de la temporada.

Su regreso se dio hasta la Jornada 8 del Clausura 2025, en el duelo ante Atlético de San Luis, encuentro que Monterrey ganó 3-1. Antes de ese partido, sin Ocampos en la cancha, Rayados acumuló dos victorias, tres empates y dos derrotas en las siete jornadas previas.

Liga MX l IMAGO7

¿Cuál fue su más reciente caso?

Recientemente, en el Apertura 2025, el atacante volvió a quedar fuera por una situación atípica. Ocampos sufrió un percance fuera de la cancha que le provocó una fractura del radio en la muñeca derecha, lesión que lo dejó sin posibilidad de disputar la liguilla.

Aquella ausencia también pesó en el rendimiento del equipo, ya que Rayados fue eliminado en semifinales precisamente ante Toluca, rival al que ahora enfrentará en el arranque del nuevo torneo, con la incertidumbre de si podrá contar o no con el futbolista argentino.