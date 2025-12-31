Tigres se despide de experimentado jugador después de casi una década

El 2025 está por finalizar y también la etapa de algunos jugadores con su equipo. Tal es el caso de Tigres, que de cara al Clausura 2026 dirá adiós a un futbolista que estuvo casi diez años en el conjunto felino.

Se trata de Eduardo Tercero, quien durante el último año ya no entró en planes con los de la UANL. Sin embargo, apenas hasta este diciembre llegó a un acuerdo con la directiva para rescindir el contrato.

De acuerdo con Mediotiempo, al contrato de Tercero Méndez le quedaban seis meses de vigencia. Pero como el jugador ya no había tenido actividad y no fue considerado para el Apertura 2025, llegaron al acuerdo de finalizar su vínculo de manera prematura.

Eduardo Tercero en acción en el Clásico Regio | IMAGO 7

¿Cuándo fue el último partido de Eduardo Tercero con Tigres?

La última vez que el defensa tuvo actividad con los felinos fue el 5 de febrero, cuando ingresó a cinco minutos de que terminara el tiempo regular, en la derrota 1-0 contra Real Estelí en el juego de ida en la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2024-25. Tras eso, se quedó en la banca en el resto de partidos del torneo regional.

Mientras que en la Liga MX, no juega desde finales del año pasado. El 1° de noviembre de 2024, cuando ingresó de cambio por Osvaldo Rodríguez en el segundo tiempo del partido contra Xolos de Tijuana, fue la última vez que el defensa tuvo actividad con el primer equipo de Tigres; en el Clausura 2025 se quedó en la banca y en el Apertura 2025 no estuvo contemplado.

Ahora el jugador tendrá la libertad de buscar un nuevo equipo. Sin embargo, luce complicado ya que no solo tiene casi un año sin actividad, sino que además desde 2022, cuando estuvo con Xolos de Tijuana, no ha tenido mucha regularidad con un club de Primera División.

Eduardo Tercero en celebración con Sebastián Córdova | IMAGO 7

Los números de Eduardo Tercero con Tigres

Aunque comenzó su formación con los felinos, su debut se dio con Lobos BUAP, a donde llegó cedido en 2017. Con los licántropos jugó en la Liga de Expansión y luego en Primera División, antes de volver a Tigres a mediados de 2018. En 2021 volvió a salir en préstamo, ahora con Xolos, y regresó en junio de 2022.

Entre esas diferentes etapas con los de la UANL, acumuló 31 partidos con el primer equipo, nueve con el Sub-19 y nueve con el Sub-21. Pese a su poca actividad, sumó a su palmarés los títulos de Liga MX (Clausura 2019 y Clausura 2023), Concachampions 2019-2020, Campeón de Campeones 2023 y Campeones Cup 2023.