TAS resuelve a favor de la FMF con el tema Ascenso y Descenso en Liga MX

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución a favor de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el caso relacionado con el ascenso y descenso, poniendo fin a uno de los procesos legales más relevantes de los últimos años en el balompié nacional y estableciendo un camino claro para el futuro de las competencias profesionales en México.

De acuerdo con el fallo, el ascenso deportivo regresará oficialmente en la temporada 2026-27, confirmando que la suspensión fue válida dentro del marco legal y estatutario de la FMF. Esta determinación brinda certeza jurídica a la Liga MX y a la Liga de Expansión, además de fijar tiempos concretos para la reactivación del sistema competitivo.

Liga MX l LigaBBVAMX

¿Cuáles son los lineamientos?

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad del proceso de certificación para los clubes que aspiren a subir a Primera División. El TAS respaldó el modelo impulsado por la FMF, el cual busca garantizar estabilidad financiera, infraestructura adecuada y viabilidad administrativa antes de permitir el ascenso.

En ese sentido, el tribunal aclaró que solo será necesario contar con un certificado vigente, y no cuatro como se había interpretado en algunos sectores. Esta modificación representa un ajuste clave que facilita el camino deportivo para los clubes de la Liga de Expansión que cumplan con los requisitos establecidos.

Otro de los lineamientos ratificados es la exigencia de un patrimonio mínimo de 30 millones de dólares para los equipos que busquen ascender a la Liga MX. Esta condición tiene como objetivo evitar crisis financieras, desapariciones de franquicias y problemas administrativos una vez alcanzada la máxima categoría.

Futbol mexicano l LigaBBVAMX

Desde la FMF, la resolución fue tomada como un respaldo a su proyecto de reestructura del futbol mexicano. Directivos destacaron que el fallo del TAS valida la estrategia de priorizar la sostenibilidad económica sin renunciar al mérito deportivo, estableciendo reglas claras y de largo plazo.

Para los clubes de la Liga de Expansión, el fallo representa una mezcla de certeza y desafío. Si bien el regreso del ascenso queda confirmado, ahora deberán enfocarse en cumplir con los requisitos financieros y administrativos, además del rendimiento deportivo, para aspirar a un lugar en la Liga MX.

Se cierra capítulo

Con esta decisión, el TAS cierra un capítulo de incertidumbre legal y abre una nueva etapa para el futbol mexicano. El regreso del ascenso en 2026-27, bajo un esquema de certificación más definido, marca un punto de equilibrio entre competitividad y estabilidad, elementos clave para el crecimiento del deporte en el país.

El ascenso regresará en la temporada 2026-27 dentro del futbol mexicano.

La certificación de clubes se mantiene vigente como requisito para subir a la Liga MX.

Solo será necesario contar con un certificado, y no cuatro, para poder ascender.

Los equipos aspirantes deberán acreditar un patrimonio mínimo de 30 millones de dólares para garantizar su estabilidad financiera.

Puntos a favor de FMF l CAPTURA

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD