Sebastián Córdova se despide de Tigres con emotiva carta

El mediocampista mexicano rompió el silencio tras su baja del conjunto felino y, aunque no oficializó su destino, todo apunta a que se unirá al Toluca

David Torrijos Alcántara
28 de Diciembre de 2025

Sebastián Córdova puso fin a su etapa con los Tigres de la UANL mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales este 28 de diciembre. A pesar de su salida por la puerta de atrás al no ser convocado a la Final de Vuelta del Apertura 2025, el volante agradeció los cuatro años vividos en la institución regiomontana.

Con Tigres
Con Tigres | IMAGO7 

¿Qué dijo Córdova en su despedida de Tigres? 

El "CEO" destacó el campeonato obtenido en el Clausura 2023 como el punto máximo de su estancia en San Nicolás de los Garza. En su despedida, subrayó que el éxito fue un esfuerzo compartido entre jugadores, cuerpo técnico y la afición, a quienes aseguró llevar siempre en su pensamiento.

“Para mí no es una despedida, porque esta Ciudad y el club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. El mediocampista enfatizó que, aunque hoy le toca cambiar de rumbo y de colores, los momentos de felicidad vividos en su "casa" serán imborrables.

Córdova también aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a la que será su nueva escuadra en el Clausura 2026. “A mi nuevo club, a su afición, a mis compañeros y cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar”, sentenció el jugador con determinación.

El futbolista prometió demostrar su compromiso no solo durante los partidos oficiales, sino también en el día a día de la institución. "Lo voy a demostrar no sólo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones y afición", agregó en su publicación.

En acción
En acción | IMAGO7 

¿A dónde se va Sebastián Córdova? 

De acuerdo con diversos reportes, el destino de Córdova estaría prácticamente sellado con los Diablos Rojos del Toluca. El periodista César Luis Merlo señaló que el traspaso es una petición expresa de Antonio Mohamed, quien busca recuperar la mejor versión del talentoso volante mexicano.

La salida de Sebastián representa una de las bajas más mediáticas de Tigres para el próximo certamen. El jugador espera reencontrar la regularidad que perdió en el último semestre, donde apenas sumó 147 minutos de actividad antes de quedar marginado de las convocatorias finales.

Con 28 años de edad, Córdova inicia un nuevo capítulo con el objetivo de regresar a los planos estelares del futbol nacional. Su llegada al actual bicampeón de la Liga MX podría oficializarse en las próximas horas, cerrando así uno de los movimientos más comentados del mercado invernal.

En partido
En partido | IMAGO7 


 

