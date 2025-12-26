Chicharito Hernández reaparece en redes y afición lo llena de críticas

El paso de Javier Hernández por el Guadalajara llegó a su conclusión de la forma menos esperada para un ídolo de su magnitud. Un cobro desde los once pasos fallido frente a Cruz Azul en la liguilla del Apertura 2025 sentenció la eliminación de Chivas y, de paso, su permanencia en el club.

En partido | IMAGO7

¿Cómo le fue a Chicharito con Chivas?

La segunda etapa del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana con el Rebaño Sagrado dejó una sensación de vacío en la tribuna. A pesar del entusiasmo inicial y la presentación en el Estadio Akron, la realidad deportiva fue muy distinta a los años de gloria en Europa. Las lesiones y la falta de ritmo impidieron que el delantero recuperara esa versión letal que lo caracterizó durante más de una década en el Viejo Continente.

Los registros estadísticos confirman que el aporte del atacante resultó insuficiente para las ambiciones de la institución tapatía. Desde su retorno en el Clausura 2024, Hernández solo pudo contabilizar cuatro anotaciones y dos asistencias en el futbol mexicano. Estas cifras distan mucho de lo que la directiva y el cuerpo técnico proyectaron al momento de concretar su contratación como el refuerzo estelar del proyecto deportivo.

Tras el anuncio de su salida, el jugador se mantiene activo en redes sociales mientras define el siguiente paso en su trayectoria profesional. Recientemente, un video en su cuenta de TikTok generó una ola de reacciones negativas por parte de los aficionados rojiblancos. En el clip, Javier aparece con el balón bajo la premisa de que la vida mejora con buenas decisiones y no con suerte, frase que los usuarios no perdonaron.

La caja de comentarios se llenó rápidamente de reproches vinculados directamente con su desempeño en la fase final del torneo. "Si hubieras decidido no tirar el penal, seguirías en las Chivas" o "Hubieras decidido tirar abajo y colocado" fueron algunos de los mensajes más recurrentes. La molestia de la afición radica en el contraste entre el discurso motivacional del futbolista y su falta de contundencia en los momentos cruciales del campeonato.

Festejo de gol | IMAGO7

¿Cuál es el futuro del Chicharito?

A pesar de las críticas constantes, Hernández no ha manifestado ninguna intención de colgar los botines de forma definitiva este año. El veterano delantero espera ofertas de otros clubes para continuar con su carrera, ya sea dentro de la Liga MX o en algún mercado extranjero. Su prioridad actual es demostrar que aún tiene condiciones físicas para competir al alto nivel, lejos de los reflectores de Verde Valle.

El impacto mediático de su figura sigue vigente, pero su valor en el mercado sufrió un desgaste natural tras el fracaso colectivo del último semestre. La directiva busca cerrar este capítulo para enfocarse en la reestructuración del plantel previo a los retos de 2026.

La historia de amor entre el Rebaño y su hijo pródigo termina con un sabor agridulce y una despedida silenciosa por la puerta de atrás. Javier Hernández deja un legado imborrable por lo hecho en el pasado, pero su presente futbolístico dicta una realidad mucho más compleja. El futuro del atacante es una incógnita que solo se despejará cuando algún equipo decida apostar nuevamente por su experiencia y olfato goleador.

Festejo | IMAGO7



