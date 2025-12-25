El consejo de Maradona que cambió la vida de Diego Barbosa

La historia del futbol mexicano recordará el Clausura 2025 como el torneo donde el Toluca consolidó su dominio, pero detrás de los reflectores y el confeti del bicampeonato de los Diablos Rojos, emerge una narrativa de resiliencia pura. Diego Barbosa, hoy doble bicampeón de la Liga MX, estuvo a un paso de colgar los botines para siempre, hasta que un encuentro con el "Díos" del fútbol cambió su destino.

Diego Barbosa, bicampeón con Toluca | IMAGO7

El punto de quiebre: Entre costuras y el retiro

Antes de levantar trofeos en estadios repletos, la realidad de Barbosa era drásticamente distinta. En 2018, ante la falta de oportunidades en el Atlas y un salario que no alcanzaba para sustentar sus sueños, el lateral tomó una decisión drástica: comenzó a trabajar en una fábrica de pantalones.

"Si no funciona esta vez, me pongo a estudiar", se dijo a sí mismo Barbosa.

La llamada de auxilio llegó desde Sinaloa. Dorados buscaba un refuerzo y Diego aceptó el reto como su última carta en el profesionalismo. Lo que no sabía es que el destino le tenía preparada una mentoría de leyenda.

Barbosa pensó en dejar el futbol | IMAGO7

El "Pelusa" como guía espiritual

Tras la salida de Paco Ramírez, el mundo se sorprendió con la llegada de Diego Armando Maradona al banquillo del Gran Pez. Al principio, Barbosa no contaba con minutos, pero la mística del "10" comenzó a permear en su mentalidad.

Maradona no solo le devolvió la titularidad; le devolvió la pasión. "Diego me dio la confianza. Se me acercó para decirme que tenía mucho potencial y que agradeciera todos los días por ser futbolista", relata Barbosa. Ese cambio de chip fue el combustible que necesitaba para transformar su carrera.

"Cóbrales como grande": El empujón final

El impacto de Maradona fue más allá de lo táctico. Cuando el Atlas decidió repatriar a Barbosa tras su gran nivel en el Ascenso, el astro argentino le dio un consejo cargado de realidad y jerarquía:

"Ahora sí, cóbrales como jugador grande. Desquítate todo lo que no te hayan pagado".

Maradona no solo veía en Barbosa a un defensa cumplidor, sino a un profesional que debía hacerse valer tras haber probado la dureza de la vida fuera de las canchas.

Tras un breve paso por Tijuana, Barbosa llegó al Infierno por petición de Antonio Mohamed. Bajo el mando del "Turco", el lateral replicó la fórmula del éxito que inició en Guadalajara, convirtiéndose en una pieza fundamental para que el Toluca dominara el fútbol nacional.

Maradona dirigió a Barbosa en Dorados | IMAGO7

De cortar telas en una fábrica a cortar avances rivales en finales de liga, Diego Barbosa es el ejemplo vivo de que, a veces, solo hace falta que una leyenda te recuerde lo mucho que vales para cambiar la historia para siempre.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.