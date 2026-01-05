Chivas y Fortaleza CEIF con principio de acuerdo para el traspaso de Teun Wilke

Las Chivas de Guadalajara y el club colombiano Fortaleza CEIF habrían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Teun Wilke, según información dada a conocer por el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo.
El movimiento se estaría gestionando como un préstamo por un año con opción de compra al finalizar la cesión, un formato cada vez más común entre clubes que buscan dar minutos a jóvenes con proyección.
Teun Wilke, delantero mexicano de 23 años formado en la cantera rojiblanca, ha buscado consolidarse dentro del primer equipo tras varias temporadas alternando entre la Liga MX y torneos de desarrollo. Todo indica que saldrá ante el número de atacantes en el cuadro rojiblanco
Su salida a Sudamérica responde, según fuentes cercanas a la negociación, a la necesidad de sumar más minutos de juego y continuar su crecimiento profesional en un entorno competitivo como el colombiano.
¿Es buena opción para Teun Wilke?
Fortaleza CEIF, equipo que milita en el campeonato colombiano y que ha mostrado ambición por reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, habría mostrado un especial interés en la versatilidad y físico del atacante mexicano.
La opción de compra al término del préstamo permitiría al club capitalino evaluar su adaptación así como sus números respectivos antes de ejecutar una compra definitiva y tomar la decisión definitiva por el jugador con experiencia en Europa.
Continúa movido el mercado de pases en Chivas
Este posible acuerdo se da en un mercado de fichajes activo para Chivas, que busca equilibrar su plantilla y dar oportunidades a jóvenes valores sin perder el control de sus cartas futbolísticas. La salida de Wilke, de concretarse, sería parte de una estrategia mayor para reordenar el plantel y abrir espacio a incorporaciones que el técnico y la directiva consideran prioritarias.
Si todo marcha según lo previsto, el delantero mexicano partiría rumbo a Colombia para comenzar una nueva etapa en su carrera, dejando atrás su etapa en Chivas y abriendo la puerta a nuevas oportunidades tanto para él como para su club de origen.
Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD