Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026: sube a $17.51 pesos por tensión en Medio Oriente
El precio del dólar hoy martes 3 de marzo de 2026 se ubica en 17.51 pesos por unidad en el mercado interbancario, marcando un repunte frente al cierre previo y confirmando una tendencia de recuperación de la divisa estadounidense.
El movimiento se produce en un contexto internacional marcado por la tensión bélica en Medio Oriente, situación que ha generado incertidumbre en los mercados financieros globales y provocado una mayor demanda de activos considerados refugio, como el dólar.
Comparativa: así abrió hoy frente al cierre del lunes
El lunes 2 de marzo, el tipo de cambio cerró en niveles cercanos a los 17.26 pesos, mientras que este martes abrió en 17.51 pesos.
La diferencia representa un avance de 25 centavos en una sola jornada, reflejando presión sobre el peso mexicano.
Con este movimiento, el dólar rompe el rango lateral que había mantenido durante la última semana de febrero.
El peso pierde terreno ante un dólar fortalecido
El repunte del dólar responde a un entorno internacional más adverso. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha incrementado la aversión al riesgo en los mercados, lo que fortalece al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano.
Cuando aumenta la incertidumbre global, los inversionistas suelen refugiarse en activos estadounidenses, elevando la cotización del billete verde.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones promedio de ventanilla bancaria, el tipo de cambio se ubica en:
Compra: 17.0025 pesos
Venta: 17.5793 pesos
El precio de venta ya se aproxima a los 17.60 pesos, nivel que no se observaba con fuerza en los últimos días de febrero.
Análisis del comportamiento en la última semana
Durante la semana pasada, el dólar se mantuvo relativamente estable dentro de un rango de 17.10 a 17.30 pesos, con movimientos moderados.
Sin embargo, el inicio de marzo marca un cambio de tendencia, impulsado por factores externos más que por variables internas de la economía mexicana.
La tensión geopolítica tiene impacto directo en:
Mercados energéticos
Flujos de capital
Expectativas inflacionarias
Volatilidad financiera global
Si la situación en Medio Oriente se intensifica, el dólar podría mantener presión alcista en los próximos días.
Cotización del dólar en bancos hoy 3 de marzo
En ventanillas bancarias, el dólar se vende en:
Banco Azteca: 17.94 pesos
BBVA: 17.59 pesos
Banorte: 17.70 pesos
Santander: 17.95 pesos
Banamex / Citibanamex: 17.80 pesos
BanBajío: 18.00 pesos
Monex: 18.14 pesos
Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado por Banxico se ubica en 17.3485 pesos, referencia oficial para obligaciones fiscales.
