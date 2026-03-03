Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026: sube a $17.51 pesos por tensión en Medio Oriente

El dólar muestra recuperación ante el peso mexicano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:31 - 03 marzo 2026
El billete verde se cotiza en $17.00 pesos a la compra y $17.57 pesos a la venta

El precio del dólar hoy martes 3 de marzo de 2026 se ubica en 17.51 pesos por unidad en el mercado interbancario, marcando un repunte frente al cierre previo y confirmando una tendencia de recuperación de la divisa estadounidense.


El movimiento se produce en un contexto internacional marcado por la tensión bélica en Medio Oriente, situación que ha generado incertidumbre en los mercados financieros globales y provocado una mayor demanda de activos considerados refugio, como el dólar.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en $17.51 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió hoy frente al cierre del lunes

El lunes 2 de marzo, el tipo de cambio cerró en niveles cercanos a los 17.26 pesos, mientras que este martes abrió en 17.51 pesos.


La diferencia representa un avance de 25 centavos en una sola jornada, reflejando presión sobre el peso mexicano.


Con este movimiento, el dólar rompe el rango lateral que había mantenido durante la última semana de febrero.

El peso pierde terreno ante un dólar fortalecido

El repunte del dólar responde a un entorno internacional más adverso. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha incrementado la aversión al riesgo en los mercados, lo que fortalece al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano.


Cuando aumenta la incertidumbre global, los inversionistas suelen refugiarse en activos estadounidenses, elevando la cotización del billete verde.

El peso mexicano rompe su buena racha ante el dólar estadounidense/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones promedio de ventanilla bancaria, el tipo de cambio se ubica en:

  • Compra: 17.0025 pesos

  • Venta: 17.5793 pesos

El precio de venta ya se aproxima a los 17.60 pesos, nivel que no se observaba con fuerza en los últimos días de febrero.

Análisis del comportamiento en la última semana

Durante la semana pasada, el dólar se mantuvo relativamente estable dentro de un rango de 17.10 a 17.30 pesos, con movimientos moderados.


Sin embargo, el inicio de marzo marca un cambio de tendencia, impulsado por factores externos más que por variables internas de la economía mexicana.


La tensión geopolítica tiene impacto directo en:

  • Mercados energéticos

  • Flujos de capital

  • Expectativas inflacionarias

  • Volatilidad financiera global

Si la situación en Medio Oriente se intensifica, el dólar podría mantener presión alcista en los próximos días.

El valor del dólar será diferente en cada una de las instituciones bancarias/Pixabay

Cotización del dólar en bancos hoy 3 de marzo

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en:

  • Banco Azteca: 17.94 pesos

  • BBVA: 17.59 pesos

  • Banorte: 17.70 pesos

  • Santander: 17.95 pesos

  • Banamex / Citibanamex: 17.80 pesos

  • BanBajío: 18.00 pesos

  • Monex: 18.14 pesos

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado por Banxico se ubica en 17.3485 pesos, referencia oficial para obligaciones fiscales.

Finanzas
