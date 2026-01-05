¿Adiós al capitán? Reportan que Cruz Azul dirá adiós a Ignacio Rivero para registrar a Borja

Una semana falta para el inicio del Clausura 2026 y las piezas se siguen moviendo en los clubes de la Liga MX, con Cruz Azul bajo reflectores. Para el segundo torneo con Nicolás Larcamón en el banquillo, la Máquina no ha hecho oficial ninguna contratación, más que la compra definitiva de Jorge Rodarte.

Por ahora, Agustín Palavecino y Miguel Borja son los futbolistas que se incorporarán en la Noria, aunque primero el equipo debe liberar plazas de jugador No Formado en México. En el caso del primero, Lorenzo Faravelli será el 'sacrificado' e incluso se habla de que llegará como parte de la negociación con Necaxa.

Mientras que en el caso del colombiano, su espacio se liberaría con la salida de Ignacio Rivero. De acuerdo con información de TV Azteca, el uruguayo regresará a Xolos de Tijuana, equipo que lo trajo a México y de donde salió para fichar con Cruz Azul, y con ello será posible el registro de Borja.

El capitán Rivero es una alternativa para poder liberar una plaza de NFM | IMAGO 7

Bogusz se queda, Nacho se va

A pesar de que Mateusz Bogusz no reportó a tiempo con Cruz Azul, todos los reportes apuntan a que el plan inicial es que se quede en el equipo. De acuerdo con información de RÉCORD, por su retraso solo se impondrá una sanción económica, ya que no quieren prescindir de él.

Si bien la directiva no descarta negociar ante una buena oferta, por ahora la idea es mantenerlo en el plantel. Por ello, la alternativa que queda para liberar una plaza de NFM es Rivero, pues en el resto de las posiciones la Máquina tendría que buscar un jugador en la misma posición: Kevin Mier en el arco, o Willer Ditta y Gonzalo Piovi en la central.

También están Gabriel 'Toro' Fernández como delantero o Carlos Rotondi por izquierda, pero por sus condiciones son jugadores que no se pueden suplir. Mientras que José Paradela apenas llegó el semestre pasado, por lo que tampoco sería un extranjero que pueda dejar el plantel.

Nacho dejaría a Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cuáles son los números de Nacho Rivero con Cruz Azul?

El uruguayo llegó a la Máquina en julio de 2020 en préstamo, procedente del equipo fronterizo. Al año siguiente, Cruz Azul hizo válida la opción de compra por 3.5 millones de euros y a partir de ese momento Nacho se consolidó como uno de los favoritos de la afición cementera.

En marzo de 2024 renovó su contrato con el club de la Noria hasta diciembre de 2026. En una entrevista reciente, Rivero aseguró que él no tenía en planes dejar al club, pero sin planes para su futuro inmediato. "Mi intención es retirarme en Cruz Azul. Ahora me queda un poco de contrato, pero después eso se verá con el tiempo", señaló.