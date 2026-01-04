Óscar Whalley, portero de Chivas, falla y Jesús Brígido, exrojiblanco, anota para UDG

El primer fin de semana de Chivas en el 2026 no se desarrolló de la mejor manera, pues su participación en la Copa Pacífica tuvo situaciones muy puntuales para que Gabriel Milito se ponga a trabajar a tan solo unos cuantos días de que llegue el inicio del torneo de Clausura 2026.

Primero, Atlas los eliminó vía penales en el primer duelo, dejándolos sin el pase a la Final en contra de Rayados, quienes ya habían vencido a UDG tan solo unas horas antes. Pero a todo este drama, a Guadalajara se le suma una preocupación en cuanto a los dos porteros que tiene para afrontar el nuevo torneo.

Chivas y UDG en el protocolo previo | Imago7

No Tala, no problem?

Al haberse jugador completa la Copa Pacífica en el primer fin de semana del 2026, los cuatro equipos participantes optaron por poner un par de alineaciones diferentes, tomando también en cuenta que el torneo está a punto de comenzar; todo esto afectó también a Chivas, pues Gabriel Milito optó por poner a su segundo portero: Óscar Whalley.

Con el partido ya iniciado y apenas transcurriendo el minuto 3, Leones Negros tuvo una oportunidad importante con un balón al frente para Jesús Brígido, canterano rojiblanco, quien al levantar el rostro, se dio cuenta que el guardameta del Rebaño estaba completamente adelantado, por lo que el 10 de UDG aprovechó para bombear su disparo y adelantar a los suyos apenas en el inicio del cotejo.

¡UDG PEGÓ PRIMERO! 🔥



Apenas iba empezando el partido, y Leones Negros abría el marcador a los 3 minutos.



EN VIVO por ESPN y #DisneyPlus Premium 📺 pic.twitter.com/AyaFtpc6uN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 4, 2026

Desafortunadamente para la causa de los Leones, el gol de Brígido no sirvió de mucho, prácticamente para nada, pues terminaron perdieron el encuentro con un marcador final de 3-1, dándole al Rebaño Sagrado el tercer lugar de la competencia amistosa disputada en el Estadio Jalisco.

Chivas se pone en forma para el Clausura 2026

A pesar de no haber fichado tanto, Chivas sí ha traído a algunos jugadores que complementan a su plantel para buscar llegar aún más lejos de lo que lo hicieron en el último torneo del 2025, llegando hasta los Cuartos de Final y eliminados por Cruz Azul en lo que fue el último juego de Chicharito Hernández como rojiblanco

Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire se convirtió en el primer refuerzo de Guadalajara para el torneo previo al Mundial de 2026; Ángel Sepúlveda, vivirá su segunda etapa como rojiblanco tras su salida de Cruz Azul. A ellos dos se suma Ricardo Marín, quien regresa al redil después de haber estado a préstamo con Puebla.

Marín fue parte importante de la victoria | Imago7

Precisamente el '4K', quien tuvo minutos en ambos partidos de Chivas este fin de semana, fue el autor de uno de los goles del 3-1 con el que los rojiblancos vencieron a Leones Negros, generando competencia directa con 'Hormiga' González, goleador del equipo y 'Sepu', refuerzo reciente.