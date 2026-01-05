Carlos Salcedo se sincera con la afición de Rayados previo al Clausura 2026

Los Rayados de Monterrey se proclamaron campeones de la Copa Pacífica en el torneo amistoso realizado en Guadalajara como parte de la preparación rumbo al Clausura 2026, tras el encuentro Carlos Salcedo habló sobre la deuda con la afición regiomontana.

“Soy fiel creyente que estamos en deuda, porque somos de los pocos equipos que cada 15 días tiene el estadio lleno”, expresó el defensor tras el título logrado ante los Rojinegros del Atlas y reconociendo el apoyo incondicional recibido.

Carlos Salcedo l IMAGO7

¿Qué dijo sobre la afición?

Salcedo resaltó la importancia de la conexión entre equipo y afición: “Si tenemos esa buena combinación de tener a la gente conectada y se sienta identificada con el equipo… en los momentos que se necesita el apoyo de ellos estén ahí.”

“Tener esa combinación de jugadores y afición todos juntos por el mismo objetivo… es un feeling muy bonito”, terminó por catapultar en torneo a los incondicionales que sin importar llenan el Gigante de Acero en la Liga MX.

Sobre el trofeo ganado en el cuadrangular aseguró que es bueno para llegar bien anímicamente al arranque del torneo: “Bien, creo que nos viene bien en lo anímico. Tenemos cosas por mejorar y tratar de ser más conscientes que no tenemos que recibir gol y eso es trabajo de todos.”

Monterrey l IMAGO7

Buenos indicios de equipo

Mientras tanto, sobre el accionar del equipo en esta pretemporada aseguró que hay buenas cosas durante el juego desarrollado y resuelto de buena manera: “Nos ha ayudado mucho… poder estar más arriba a la hora de presionar.”

“Se nota y se siente el compromiso… los jóvenes que han venido a sumar ha sido importante y el ambiente se percibe diferente”, dijo al expresar la inclusión por parte de los jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el equipo.

“Esa unión que esperamos sostener lo más que se pueda y al final eso nos llevará a cosas importantes”, indicó. Ahora los Rayados de Monterrey se encuentran listos para debutar en el Clausura 2026 ante el actual bicampeón del futbol mexicano.

