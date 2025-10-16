¡Está de vuelta! Carlos Salcedo estará disponible para Rayados en el juego ante Pumas

Carlos Salcedo está cada vez más cerca de regresar con Monterrey. El defensor central podría finalmente poder tener minutos en primera división tras haberse perdido los últimos 10 meses por romperse los ligamentos de la rodilla a inicios de año en un entrenamiento con el equipo.

El defensor mexicano llegó a La Pandilla de cara al Clausura 2025 tras un par de buenos semestres con Cruz Azul y Juárez, sin embargo, una lesión de ligamento cruzado lo dejó sin debut con los regios. Ahora, tras jugar con las categorías juveniles, su regreso a primera división está más cerca.

No ha podido debutar con Rayados | IMAGO7

Ya fue convocado

Cabe destacar que, Salcedo ya fue convocado para un partido esta temporada. En la jornada 9, cuando el equipo se midió ante América en el Gigante de Acero, el defensor mexicano fue a la banca pero se quedó entre los suplentes los 90 minutos del empate a dos goles.

Sin embargo, desde entonces el futbolista mexicano no ha vuelvo a ser convocado con el primer equipo, pero ya vio la actividad en la Sub 21 de los regios. El 27 de septiembre jugó 28 minutos en la derrota ante Santos, pero no fu convocado para el partido ante Tijuana.

Fue convocado en la Jornada 9 | IMAGO7

Apunta a jugar contra Pumas

De acuerdo con reportes, el 'Titan' sería convocado una vez más. Sin embargo, a diferencia del partido ante las Águilas ahora si podría ver actividad. Según la información, Domenec Torrent buscaría ver al central teniendo minutos ante Pumas.

En caso de entrar al terreno de juego, Salcedo disputaría su primer partido desde enero de 2025, cuando aún era jugador de los Bravos de Juárez y empataron a un gol por bando ante Mazatlán. En aquel partido de Jornada 1, el defensor fue capitán y jugó 56 minutos.

No juega desde enero | IMAGO7

Rayados llega en un momento importante al partido ante Pumas de Jornada 13. El equipo está en el tercer puesto de la clasificatoria a sólo dos puntos del liderato, en caso de ganar y que América y Toluca no ganen podría estar líder una vez más.

Salcedo buscaría ayudar a una defensiva que ha batallado esta temporada. Actualmente suman 19 goles en contra estando en el Top 10 de las peores defensivas de la Liga.

Busca ayudar a la defensiva | MEXSPORT